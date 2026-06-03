Cámara de Representantes La Cámara de Representantes aprueba una resolución sobre poderes de guerra para frenar la acción militar contra Irán en un revés republicano a Trump La votación del miércoles fue de 215 a 208, pero los próximos pasos son inciertos. Es probable que Trump rechace cualquier medida del Congreso que limite su autoridad como comandante en jefe. Sin embargo, el respaldo de cuatro republicanos a la iniciativa demócrata mostró un descontento creciente sobre la guerra en el Medio Oriente.

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La Cámara de Representantes aprobó por primera vez el miércoles una resolución sobre poderes de guerra que detendría la acción militar estadounidense contra Irán, desafiando al presidente Donald Trump, mientras un puñado de republicanos se unieron a los demócratas para poner fin al conflicto de tres meses que ha reordenado la política nacional e internacional.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó evitar un resultado que evidenciara la creciente oposición a la guerra, interrumpiendo abruptamente la sesión parlamentaria hace dos semanas cuando la resolución estaba a punto de ser aprobada.

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Sin embargo, el descontento no ha hecho más que aumentar a medida que el conflicto se prolonga y Trump se esfuerza por negociar un plan de paz.

La votación del miércoles fue de 215 a 208, pero los próximos pasos son inciertos. Es probable que Trump rechace cualquier medida del Congreso que limite su autoridad como comandante en jefe.

Sin embargo, el resultado, avalado también por cuatro republicanos, representó un revés para la estrategia bélica del presidente, y la Cámara de Representantes estalló en vítores.

Oposición a la guerra crece

Es la cuarta vez que la Cámara de Representantes intenta frenar la guerra de Estados Unidos contra Irán. El Senado aprobó su propia resolución sobre poderes de guerra el mes pasado, cuando un puñado de senadores republicanos se desmarcaron del presidente republicano en una inusual muestra de oposición política por parte de su partido.

Cada vez que los demócratas han impulsado la resolución sobre los poderes de guerra, el número de votos ha aumentado ligeramente a medida que crece el malestar político por la guerra de Estados Unidos. Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de poner fin a las intervenciones estadounidenses en el extranjero y centrarse más en los asuntos internos, pero la guerra ha vuelto a desviar la atención hacia Oriente Medio.

Johnson insistió en que Trump está "totalmente centrado" en el frente interno, particularmente de cara a las elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso.

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El orador dijo que pasó tres horas en la Casa Blanca con el presidente esta semana, ya que Trump está pidiendo a los aliados que ayuden a reabrir el Estrecho de Ormuz para el comercio, especialmente para el flujo de petróleo.

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Desde que Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de los ataques contra Irán el 28 de febrero, los estadounidenses han visto cómo los precios de la gasolina se disparaban en las gasolineras, lo que aumenta la presión inflacionaria sobre el gasto de los consumidores.

Irán ha logrado interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal vital para una gran parte del petróleo, el gas natural y los productos relacionados del mundo, como los fertilizantes.

“Estamos trabajando en ese último detalle”, dijo Johnson, republicano de Luisiana. El mundo entero tiene interés en que el estrecho de Ormuz se reabra al comercio. En eso está trabajando”.

Si bien en abril se declaró un alto el fuego en el conflicto, la situación sigue siendo precaria e incierta. Las conversaciones para lograr una solución más duradera a los combates se han prolongado, cada vez más complicadas por la escalada de la guerra de Israel contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano. Mientras tanto, los ataques militares entre Estados Unidos e Irán continúan intensificándose.

El Congreso ejerce su autoridad en materia de poderes de guerra

La resolución de la Cámara de Representantes sobre los poderes de guerra no detendría la guerra de inmediato, pero proporcionaría un paso simbólico, si no legal, contra nuevas acciones militares.

La resolución pasará ahora al Senado, donde cuatro senadores republicanos se unieron el mes pasado a los demócratas para impulsar una medida similar que limitara la campaña estadounidense contra Irán. El Senado aún no ha votado definitivamente para aprobar o rechazar su propia resolución sobre poderes de guerra.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el miércoles, durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que los iraníes pensarían que el gobierno tendría las manos atadas si el Congreso aprobaba una resolución sobre poderes de guerra. Afirmó que pensarían: "No podremos hacerles nada, así que ¿para qué llegar a un acuerdo?".

No es la única medida que está tomando el Congreso en el ámbito de la seguridad nacional, ya que los demócratas, en minoría, trabajan para conseguir el apoyo republicano a medidas que van más allá de la guerra contra Irán.