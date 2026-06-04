Noticias Clima en Estados Unidos hoy jueves 4 de junio: lluvias en las Planicies y calor en el este del país El NWS recomienda consultar los pronósticos locales antes de realizar actividades al aire libre, especialmente en las regiones donde se esperan tormentas y lluvias fuertes

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Este jueves 4 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) prevé lluvias y tormentas en varios estados de las Planicies y el Medio Oeste, mientras que gran parte del este del país continuará con temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, las condiciones más activas se concentrarán desde Texas hasta las Dakotas. En estas regiones podrían desarrollarse tormentas durante la tarde y la noche, algunas acompañadas de lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo.

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Las Dakotas, Nebraska, Kansas y partes de Minnesota estarán entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones. Los meteorólogos también vigilan sectores del valle medio y alto del río Mississippi, donde podrían registrarse acumulaciones importantes de lluvia.

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En Texas, especialmente en algunas áreas del norte y oeste del estado, continuarán las posibilidades de tormentas. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos locales debido a posibles inundaciones repentinas en lugares donde las lluvias sean más intensas.

Mientras tanto, gran parte del este de Estados Unidos seguirá bajo un ambiente cálido. Desde el sureste hasta la costa del Atlántico medio se esperan temperaturas en los 80 y 90 grados Fahrenheit durante la tarde. En algunas ciudades, las temperaturas nocturnas podrían mantenerse por encima de los 70 grados.

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En contraste, el oeste del país tendrá condiciones más estables. Sin embargo, un sistema procedente del Pacífico comenzará a acercarse al noroeste de Estados Unidos, lo que favorecerá un aumento gradual de nubes y posibilidades de lluvia en estados como Washington y Oregón hacia el final de la semana.