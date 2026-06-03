Noticias

Secuestro en un banco en California: Dos rehenes liberados, pero siguen varias personas dentro con el hombre atrincherado

Las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad en una sucursal de Chase en Bakersfiel mientras especialistas buscan una solución pacífica; durante la madrugada se registraron avances, pero la emergencia sigue activa.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Hombre que se atrincheró en un banco de Rockford es acusado de agredir sexualmente a su rehén

Casi 20 horas después de que iniciara una intensa movilización policial por una amenaza de bomba en pleno centro de Bakersfield, en el condado Kern de California, la incertidumbre sigue dominando las calles cercanas al edificio de Chase Bank, donde un hombre permanece atrincherado junto con varios rehenes.

Aunque dos personas ya fueron liberadas tras horas de negociación, las autoridades continúan trabajando para poner fin a una crisis que mantiene en incertidumbre a familiares, residentes y comerciantes de la zona.

PUBLICIDAD

Desde la noche del martes y durante las primeras horas de este miércoles 3 de junio de 2026, decenas de curiosos, vecinos y allegados de las personas retenidas permanecen a la expectativa alrededor del perímetro de seguridad, observando cada movimiento de los equipos de emergencia y esperando noticias alentadoras sobre el desenlace del caso.

Familiares esperan a una cuadra de un edificio bancario donde un hombre se atrincheró con rehenes, el martes 3 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/Erick Madrid) <br>
Familiares esperan a una cuadra de un edificio bancario donde un hombre se atrincheró con rehenes, el martes 3 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/Erick Madrid)
Imagen Erick Madrid/AP Photo/Erick Madrid

Crisis en Chase Bank: cerrada zona clave de Bakersfield

De acuerdo con información oficial, proporcionada por el Departamento de Policía de Bakersfield, la emergencia comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde del 2 de junio, cuando recibieron un reporte relacionado con una amenaza de bomba en la sucursal bancaria ubicada en la intersección de Chester Avenue y 17th Street.

Más sobre Noticias

Misterio en Nueva York: investigan videos de hombres que entran a las alcantarillas y salen después de horas
2 mins

Misterio en Nueva York: investigan videos de hombres que entran a las alcantarillas y salen después de horas

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos para el miércoles 3 de junio: lluvias fuertes en Texas y tormentas en las Llanuras
1 mins

Clima en Estados Unidos para el miércoles 3 de junio: lluvias fuertes en Texas y tormentas en las Llanuras

Estados Unidos
Amenaza de bomba en banco de California y hombre atrincherado desatan fuerte operativo policial
1 mins
ÚLTIMA HORA

Amenaza de bomba en banco de California y hombre atrincherado desatan fuerte operativo policial

Estados Unidos
Dos científicos de un laboratorio del gobierno de EEUU son acusados de contrabandear viales de viruela del mono desde África
3 mins

Dos científicos de un laboratorio del gobierno de EEUU son acusados de contrabandear viales de viruela del mono desde África

Estados Unidos
Actor de 'How I Met Your Mother' es sentenciado a 32 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia
3 mins

Actor de 'How I Met Your Mother' es sentenciado a 32 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia

Estados Unidos
Acusan a un hombre en Nueva Jersey de matar a su esposa con una barra de pesas y confesar el crimen por mensaje a sus hijos
3 mins

Acusan a un hombre en Nueva Jersey de matar a su esposa con una barra de pesas y confesar el crimen por mensaje a sus hijos

Estados Unidos
“Aquí nadie está pidiendo limosna”: Marco Rubio habla sobre las negociaciones nucleares con Irán
3 mins

“Aquí nadie está pidiendo limosna”: Marco Rubio habla sobre las negociaciones nucleares con Irán

Estados Unidos
Un hombre ciego crea instructivos en braille para que invidentes puedan armar legos de más de 3000 piezas
5 mins

Un hombre ciego crea instructivos en braille para que invidentes puedan armar legos de más de 3000 piezas

Estados Unidos
Elecciones California 2026: la carrera para reemplazar a Gavin Newsom entra en su fase decisiva
2 mins

Elecciones California 2026: la carrera para reemplazar a Gavin Newsom entra en su fase decisiva

Estados Unidos
¿Quién es Xavier Becerra, el candidato demócrata hijo de inmigrantes mexicanos que busca gobernar California?
4 mins

¿Quién es Xavier Becerra, el candidato demócrata hijo de inmigrantes mexicanos que busca gobernar California?

Estados Unidos

Durante las primeras investigaciones, los agentes determinaron que un hombre adulto se había atrincherado dentro del inmueble junto con varios miembros de la comunidad. Medios locales reportan que el sospechoso asegura portar una bomba adherida a su cuerpo, lo que activó protocolos especiales de seguridad y obligó al cierre de calles y negocios cercanos.

Las autoridades establecieron un amplio perímetro para proteger a la población, mientras algunos ciudadanos lograron evacuar el área de manera segura. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las fuerzas del orden respondieron después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis) <br>
Las fuerzas del orden respondieron después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis)
Imagen David Dennis/AP Photo/David Dennis

Dos rehenes liberados tras horas de negociación

A lo largo de la tarde y la noche del martes, el Equipo de Negociación de Crisis de la policía, con apoyo de negociadores del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés), logró avances importantes en el diálogo con el sospechoso.

PUBLICIDAD

Antes de las cinco de la tarde se consiguió la liberación segura de un rehén. Horas más tarde, cerca de las 10:00 de la noche, las autoridades confirmaron que una segunda persona había recuperado la libertad sin sufrir daños.

Pese a estos resultados, la situación continúa activa y no se ha realizado ningún arresto.

Agentes del FBI responden después de que un hombre se atrincherara dentro de un edificio con rehenes el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis) <br>
Agentes del FBI responden después de que un hombre se atrincherara dentro de un edificio con rehenes el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis)
Imagen David Dennis/AP Photo/David Dennis

Autoridades piden evitar el área con amenaza de bomba

La alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, señaló a los medios de comunicación que el gobierno municipal sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos y expresó su preocupación por la seguridad de todas las personas involucradas.

Asimismo, reconoció la labor del Departamento de Policía de Bakersfield y de las agencias que participan en el operativo, al tiempo que pidió a la comunidad mantenerse alejada de la zona para facilitar el trabajo de negociadores y cuerpos de emergencia.

Una vista aérea muestra la escena de un enfrentamiento después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Jacob, Dad's Gone Live vía AP) <br>
Una vista aérea muestra la escena de un enfrentamiento después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Jacob, Dad's Gone Live vía AP)
Imagen Jacob, Dad’s Gone Live/AP


Mientras las conversaciones con el sujeto continúan este miércoles, la esperanza de familiares y residentes es que los rehenes restantes puedan ser liberados sanos y salvos y que la emergencia concluya sin víctimas. Las autoridades anticiparon que continuarán proporcionando actualizaciones conforme se disponga de nueva información.

Video Se atrincheró varias horas en un banco y es acusado de agredir sexualmente a la empleada del lugar
Relacionados:
NoticiasAmenazas de BombaBombasFBICrisis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX