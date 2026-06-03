Noticias Secuestro en un banco en California: Dos rehenes liberados, pero siguen varias personas dentro con el hombre atrincherado Las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad en una sucursal de Chase en Bakersfiel mientras especialistas buscan una solución pacífica; durante la madrugada se registraron avances, pero la emergencia sigue activa.

Video Hombre que se atrincheró en un banco de Rockford es acusado de agredir sexualmente a su rehén

Casi 20 horas después de que iniciara una intensa movilización policial por una amenaza de bomba en pleno centro de Bakersfield, en el condado Kern de California, la incertidumbre sigue dominando las calles cercanas al edificio de Chase Bank, donde un hombre permanece atrincherado junto con varios rehenes.

Aunque dos personas ya fueron liberadas tras horas de negociación, las autoridades continúan trabajando para poner fin a una crisis que mantiene en incertidumbre a familiares, residentes y comerciantes de la zona.

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Desde la noche del martes y durante las primeras horas de este miércoles 3 de junio de 2026, decenas de curiosos, vecinos y allegados de las personas retenidas permanecen a la expectativa alrededor del perímetro de seguridad, observando cada movimiento de los equipos de emergencia y esperando noticias alentadoras sobre el desenlace del caso.

Familiares esperan a una cuadra de un edificio bancario donde un hombre se atrincheró con rehenes, el martes 3 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/Erick Madrid)

Imagen Erick Madrid/AP Photo/Erick Madrid

Crisis en Chase Bank: cerrada zona clave de Bakersfield

De acuerdo con información oficial, proporcionada por el Departamento de Policía de Bakersfield, la emergencia comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde del 2 de junio, cuando recibieron un reporte relacionado con una amenaza de bomba en la sucursal bancaria ubicada en la intersección de Chester Avenue y 17th Street.

Durante las primeras investigaciones, los agentes determinaron que un hombre adulto se había atrincherado dentro del inmueble junto con varios miembros de la comunidad. Medios locales reportan que el sospechoso asegura portar una bomba adherida a su cuerpo, lo que activó protocolos especiales de seguridad y obligó al cierre de calles y negocios cercanos.

Las autoridades establecieron un amplio perímetro para proteger a la población, mientras algunos ciudadanos lograron evacuar el área de manera segura. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las fuerzas del orden respondieron después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis)

Imagen David Dennis/AP Photo/David Dennis

Dos rehenes liberados tras horas de negociación

A lo largo de la tarde y la noche del martes, el Equipo de Negociación de Crisis de la policía, con apoyo de negociadores del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés), logró avances importantes en el diálogo con el sospechoso.

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Antes de las cinco de la tarde se consiguió la liberación segura de un rehén. Horas más tarde, cerca de las 10:00 de la noche, las autoridades confirmaron que una segunda persona había recuperado la libertad sin sufrir daños.

Pese a estos resultados, la situación continúa activa y no se ha realizado ningún arresto.

Agentes del FBI responden después de que un hombre se atrincherara dentro de un edificio con rehenes el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto AP/David Dennis)

Imagen David Dennis/AP Photo/David Dennis

Autoridades piden evitar el área con amenaza de bomba

La alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, señaló a los medios de comunicación que el gobierno municipal sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos y expresó su preocupación por la seguridad de todas las personas involucradas.

Asimismo, reconoció la labor del Departamento de Policía de Bakersfield y de las agencias que participan en el operativo, al tiempo que pidió a la comunidad mantenerse alejada de la zona para facilitar el trabajo de negociadores y cuerpos de emergencia.

Una vista aérea muestra la escena de un enfrentamiento después de que un hombre se atrincherara dentro de un banco el martes 2 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Jacob, Dad's Gone Live vía AP)

Imagen Jacob, Dad’s Gone Live/AP



Mientras las conversaciones con el sujeto continúan este miércoles, la esperanza de familiares y residentes es que los rehenes restantes puedan ser liberados sanos y salvos y que la emergencia concluya sin víctimas. Las autoridades anticiparon que continuarán proporcionando actualizaciones conforme se disponga de nueva información.