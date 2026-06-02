mpox Dos científicos de un laboratorio del gobierno de EEUU son acusados de contrabandear viales de viruela del mono desde África Los científicos Vincent Munster y Claude Kwe fueron detenidos en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit tras un vuelo procedente de París y una estancia de nueve días en la República del Congo por presuntamente tratar de meter a Estados Unidos muestras de viruela del mono

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Dos científicos de un laboratorio del gobierno fueron acusados de introducir de contrabando viales de viruela del mono desactivado en el país desde África y de mentir al respecto durante los interrogatorios realizados por los investigadores en un aeropuerto de Michigan, informaron las autoridades el martes.

En un tribunal federal de Detroit se hizo pública una denuncia penal contra Vincent Munster, jefe de la sección de ecología de virus en Rocky Mountain Laboratories en Hamilton, Montana, y Claude Kwe, que trabaja con él.

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Munster y Kwe fueron detenidos en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit en enero tras un vuelo procedente de París y una estancia de nueve días en la República del Congo.

Munster "negó categóricamente" haber regresado a Estados Unidos con materiales o muestras biológicas, según declaró el FBI en un documento presentado ante el tribunal.

Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron que Munster y Kwe viajaban con viales de mpox desactivada, según informó el FBI, pero no los habían declarado ni obtenido el permiso necesario.

"Cualquier intento deliberado de ocultar e introducir de contrabando materiales biológicos en Estados Unidos sin la debida autorización constituye una violación de la confianza pública y podría haber puesto en riesgo a la ciudadanía", declaró Marcus Sykes, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Munster y Kwe no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Se espera que comparezcan ante un tribunal federal en Missoula, Montana, el miércoles. También se envió un correo electrónico al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia matriz del laboratorio, solicitando comentarios.

En la documentación presentada por el gobierno ante el tribunal no se menciona por qué Munster y Kwe podrían haber querido llevar el virus mpox desactivado a su laboratorio. Sin embargo, según el FBI, son virólogos con amplia experiencia en la investigación del virus mpox, mejor conocido como la viruela del mono.

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Munster declaró a los investigadores en el aeropuerto de Detroit que todos los documentos necesarios estaban en su computadora portátil, "pero no los necesitan". "Hago esto todo el tiempo", según lo citó el FBI.

“Es razonable creer que las declaraciones de Munster con respecto a la posesión de la documentación requerida (a los funcionarios de aduanas) eran sustancialmente falsas”, dijo el FBI.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más comunes de la varicela son sarpullido y fiebre, pero en ocasiones puede causar enfermedades graves. La mayoría de las personas se recuperan por completo.

La viruela del mono, conocida anteriormente como viruela del mono, fue identificada por primera vez por científicos en 1958 durante brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos. Hasta hace pocos años, la mayoría de los casos en humanos se registraban en personas de África central y occidental que habían tenido contacto cercano con animales infectados.

En 2022, se confirmó por primera vez que el virus se transmitía por vía sexual y provocó brotes en más de 70 países que no habían reportado casos de moxicilina/virus con anterioridad.