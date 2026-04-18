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Fuertes tormentas y tornados golpean Wisconsin, Minnesota e Illinois; dejan severos daños sin víctimas

Imágenes difundidas en redes sociales muestran estructuras colapsadas, cercas destruidas y edificios con daños visibles; residentes describieron escenas inusuales, como árboles arrancados de raíz y chispas eléctricas

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Por:N+ Univision
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Video Tornados golpean Illinois y dejan daños severos en pueblo al noroeste de Chicago

Una serie de tormentas severas acompañadas de fuertes vientos y tornados dejó una amplia franja de daños en el centro-norte de Estados Unidos, tras impactar comunidades rurales el viernes 17 de abril de 2026. Techos arrancados, árboles derribados y caminos bloqueados por escombros forman parte del panorama que enfrentan los residentes.

Daños extensos, pero sin víctimas

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A pesar de la magnitud del fenómeno, autoridades confirmaron que no se reportaron fallecimientos ni lesiones graves. En el condado de Stephenson, Illinois, el jefe policial Steve Stovall calificó la situación como “ afortunada”, destacando que la tormenta en Lena no dejó pérdidas humanas. Mensajes similares se emitieron en Wisconsin y Minnesota, donde también se evalúan los daños.

Las zonas más afectadas

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En el centro de Wisconsin, comunidades como Kronenwetter y Ringle registraron importantes afectaciones tras el paso de un presunto tornado. Viviendas dañadas y residentes momentáneamente atrapados en sótanos evidencian la intensidad del evento. El jefe de bomberos de Ringle, Chris Kielman, confirmó los incidentes.

Por su parte, el jefe policial del condado Marathon, Chad Billeb, aseguró que no había presenciado una devastación similar en más de tres décadas de servicio. “Muchas personas necesitarán apoyo para recuperarse”, advirtió.

En el condado de Olmsted, Minnesota, al menos 30 viviendas resultaron afectadas, varias con daños significativos. Autoridades recorrieron las zonas afectadas casa por casa para verificar la seguridad de los habitantes.

Escenas de impacto

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) indicó que los daños podrían atribuirse a tornados y anunció inspecciones en las áreas afectadas. En Lena, un estudiante de 14 años relató cómo el edificio de su escuela comenzó a sacudirse durante una competencia musical; ras el evento, encontraron ventanas destruidas y parte del techo desprendido.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran estructuras colapsadas, cercas destruidas y edificios con daños visibles. Residentes describieron escenas inusuales, como árboles arrancados de raíz y chispas eléctricas durante la tormenta; las autoridades anticipan un proceso de recuperación prolongado en varias comunidades rurales.

JICM

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