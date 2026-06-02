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Amenaza de bomba en banco de California y hombre atrincherado desatan fuerte operativo policial

El Departamento de Policía de Bakersfield confirmó que los agentes acudieron al lugar tras recibir reportes de una amenaza de explosivo; se determinó que un hombre adulto se había atrincherado dentro del edificio junto con varios miembros de la comunidad

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Por:N+ Univision
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Las autoridades de Bakersfield, California, desplegaron un amplio operativo de seguridad luego de recibir un reporte sobre una amenaza de bomba en un edificio de Chase Bank ubicado en la intersección de Chester Avenue y 17th Street.

A través de un aviso de seguridad pública difundido en sus redes sociales, el Departamento de Policía de Bakersfield confirmó que los agentes acudieron al lugar tras recibir reportes de una amenaza de bomba y pidió a la población mantenerse alejada del centro de la ciudad debido a cierres viales que permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

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Posteriormente, la corporación informó que, durante la investigación, se determinó que un hombre adulto se había atrincherado dentro del edificio junto con varios miembros de la comunidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, no se han reportado personas lesionadas.

La policía señaló que estableció un perímetro de seguridad alrededor del inmueble y de los negocios cercanos para proteger a la población. Además, indicó que algunas personas lograron ser evacuadas del lugar.

Al momento de la emisión del más reciente reporte oficial, los agentes y los integrantes del Equipo de Negociación de Crisis mantenían contacto telefónico con el sujeto.

Las autoridades informaron que hasta ahora no se han realizado arrestos y que los cierres de calles continuarán mientras se desarrolla la emergencia.

El Departamento de Policía de Bakersfield indicó que dará a conocer información adicional conforme esté disponible.

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