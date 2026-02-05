Savannah Guthrie ¿Autoridades creen que mamá de Savannah Guthrie sigue viva?: nuevos detalles salen a la luz El Sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, compartió nueva información sobre la desaparición de la señora Nancy, madre de la presentadora de ‘Today’. El FBI ya está involucrado en el caso.



Video Al borde del llanto, presentadora de ‘Today’ hace llamado a captores de su madre: “Devuélvanla a casa”

Autoridades del condado de Pima brindaron una actualización acerca de la investigación que realizan para dar con el paradero de la madre de Savannah Guthrie, presentadora de ‘Today’.

Este jueves, Chris Nanos, Sheriff del condado de Pima, Arizona, dijo en conferencia de prensa que creen que Nancy, mamá de la comunicadora, “todavía está viva”.

Indicó que actualmente, en sus indagaciones, están “esperando análisis” e “informes de laboratorio”, y que han estado trabajando las 24 horas.

Igualmente detalló que una prueba de ADN apresurada confirmó que “la sangre en el porche” de la residencia de la señora de 84 años sí era de ella: “Los resultados fueron mínimos”.

¿Qué ocurrió con la mamá de Savannah Guthrie antes de su desaparición?

En la rueda de prensa, los elementos de la policía puntualizaron que Nancy Guthrie llegó a casa de su familia a las 17:32 horas, del sábado 31 de enero, en taxi.

A las 21:48 p.m., la puerta del garaje de su hogar se abrió, cuando sus seres queridos la dejaron de vuelta después de cenar, y se cerró a las 21:50 p.m.

A la 1:47 a.m., la cámara de su timbre se desconectó y a las 2:12 a.m., el software detectó que una persona había pasado frente al aparato, pero no hay ningún video disponible. A las 2:28 a.m., el marcapasos de Nancy se desconectó de la aplicación de su teléfono.

Finalmente, el domingo a las 11:56 a.m., sus parientes fueron a verla y descubrieron que no se encontraba. Llamaron a la policía a las 12:03 p.m., y la patrulla llegó 12 minutos más tarde.

Ofrecen recompensa por información sobre el paradero de la mamá de Savannah Guthrie

Mientras el tiempo apremia, el FBI determinó ofrecer una recompensa de hasta 50 mil dólares para quien dé información que conduzca a la localización de la madre de Savannah Guthrie.

Heith Janke, agente especial de la dependencia, explicó que recibieron una nota de rescate en la cual se establecía como fecha límite las 5 de la tarde de este jueves 5 de febrero.

“Y si no se hizo la transferencia, la segunda exigencia es para el próximo lunes. No voy a ir más allá de eso”, declaró.

La noche del miércoles 4, la conductora y sus hermanos, Annie y Camron, difundieron un clip en Instagram para solicitar ayuda.