Donald Trump Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes" Un tribunal federal celebra este lunes una audiencia en la demanda del estado y las ciudades gemelas para frenar el operativo de agentes migratorios.

Video Trump exige apoyo estatal para deportaciones mientras demócratas frenan fondos para ICE

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó de “locura” la versión oficial del gobierno de Donald Trump sobre la muerte de Alex Pretti, el enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. La polémica crece mientras republicanos y demócratas se suman a los pedidos de una investigación exhaustiva sobre el operativo de inmigración en el estado.

“Son ellos quienes entrenaron a su propio empleado”, dijo Ellison al diario. “Que salgan de inmediato a decir ‘no hizo nada ilegal, la víctima es una mala persona’ es una locura absoluta y una ruptura total con lo que se considera un comportamiento razonable en las fuerzas del orden. No pasa ninguna prueba de profesionalismo”, afirmó Ellison en una entrevista con The Washington Post.

PUBLICIDAD

Ellison acusó directamente al presidente Trump y a altos funcionarios de su administración de difundir una narrativa “completamente insana” sobre el caso. El fiscal general criticó que, desde el primer momento, se intentara responsabilizar a la víctima y no a los agentes federales involucrados en el tiroteo.

Video Análisis cuadro a a cuadro: Exagente del FBI examina los videos de la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Trump, en una breve entrevista el domingo con el The Wall Street Journal, se negó en dos ocasiones a decir si el agente que mató a Pretti había actuado de forma apropiada. "Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución", declaró el presidente al periódico.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que sus agentes realizaban una “operación dirigida” en la avenida Nicollet cuando Pretti se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm con intención de “masacrar a las fuerzas del orden”, y que los oficiales intentaron desarmarlo, pero que el hombre “se resistió violentamente”.

Los videos grabados por ciudadanos contradicen esta versión y los padres de la víctima la tacharon de "mentiras repugnantes". En un comunicado afirmaron que su hijo estaba “claramente desarmado” cuando fue tiroteado por agentes del ICE.

Republicanos se suman a pedidos de investigación

A las duras críticas de los demócratas se han venido sumando las expresiones de "preocupación" de republicanos por las tácticas de los agentes federales de inmigración. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, calificó la muerte de Pretti como una “verdadera tragedia” y dijo que lo que se ve en las imágenes “está causando profundas preocupaciones sobre las tácticas federales y la rendición de cuentas”.

PUBLICIDAD

“Los estadounidenses no están contentos con lo que están viendo”, señaló Stitt en CNN. Agregó que el presidente “está recibiendo malos consejos” y pidió que se explique con claridad cuál es el objetivo final del operativo federal. “Los ánimos están descontrolados y necesitamos calmar esto”, afirmó.

El senador Bill Cassidy, republicano por Louisiana, dijo que el hecho es “increíblemente perturbador” y que la credibilidad del ICE y del DHS “está en juego”. Por su parte, Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, pidió una “investigación exhaustiva e imparcial” y advirtió que cerrar el caso antes de investigarlo “perjudica a la nación y al legado del presidente Trump”.

Si bien funcionarios de la administración han defendido al agente que disparó a Pretti, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, en declaraciones al programa "Meet the Press" de NBC, reconoció que era necesaria una investigación.

Ya en el caso de Renee Good, hubo polémica por la decisión de la administración de Trump de excluir a los investigadores locales del caso.

El gobernador Tim Walz insistió en que Trump ponga fin al operativo antiinmigración en el estado. “Minnesota cree en la ley y el orden, en la paz, y creemos que Trump debe retirar a sus 3,000 agentes sin entrenar antes de que maten a otro estadounidense”, escribió. También líderes empresariales y autoridades locales pidieron desescalada y una investigación judicial, mientras crece la presión política y social para que se esclarezca lo ocurrido con Alex Pretti.

PUBLICIDAD

Un tribunal federal escucha argumentos este lunes sobre si debería detener, al menos temporalmente, la operación de agentes migratorios en Minnesota tras la demanda del estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul cinco días después de la muerte de Good.

Desde la presentación original, el estado y las ciudades han ampliado considerablemente su solicitud original. Buscan restablecer la situación anterior a la Operación Metro Surge, lanzada por la administración Trump el 1 de diciembre.