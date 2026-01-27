Minnesota (estado) ¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 26 de enero de 2026 que envió a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota tras la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta en Minnesota

Video ¿Qué se debe hacer si alguien se encuentra ante una redada de ICE?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes 26 de enero de 2026 que envió a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota luego de la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta en Minnesota.

Debido a que está en Minnesota , de forma preliminar se ha informado sobre la posible salida de Gregory Bovino.

PUBLICIDAD

Con ello, aquí en N+ Univision te contamos quién es el llamado “comandante” por la Casa Blanca.

Gregory Bovino defiende a sus agentes y no a Pretti

Tras ser baleado después de que se “acercara” a los agentes de la Patrulla Fronteriza con un arma. Las autoridades no especificaron si Pretti la mostró o la mantuvo oculta.

En un comunicado, la agencia señaló que los agentes dispararon “de manera defensiva” después de que Pretti “se resistiera violentamente” a los intentos de desarmarlo.

"El hecho de que tengan un alto entrenamiento evitó un tiroteo específico, así que buen trabajo por parte de nuestras fuerzas al abatirlo antes de que pudiese hacerlo", afirmó en una entrevista.

También, mencionó que era una lástima que haya tenido que pagar las consecuencias al haberse metido en una escena del crimen. “Él tomó la decisión de estar en ese lugar”, agregó.

¿Quién es Gregory Bovino?

Gregory Bovino, de 55 años, nacido en Carolina del Norte, jefe de la Patrulla Fronteriza, que la Casa Blanca llama “comandante”, se ha vuelto relevante para la campaña antiinmigrantes de Donald Trump en Estados Unidos.

Bovino dirigió en el último año redadas masivas en Los Ángeles y Chicago, usando la táctica de capturar rápido a los migrantes y retirarse antes de que lleguen los manifestantes.

Asimismo, encabezó la redada en Minneapolis, Minnesota, del 7 de enero, cuando un agente disparó fatalmente a Renee Good, de 37 años y madre de tres niños.

PUBLICIDAD

En videos a través de redes sociales se le puede ver a Bovino lanzando una bomba lacrimógena contra manifestantes en Minneapolis.

Según César García Hernández, profesor de derecho migratorio de la Universidad Estatal de Ohio, dice que Bovino es el hombre que cumple con el plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes sin documentos.