Minnesota (estado)

¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 26 de enero de 2026 que envió a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota tras la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta en Minnesota

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se debe hacer si alguien se encuentra ante una redada de ICE?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes 26 de enero de 2026 que envió a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota luego de la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta en Minnesota.

Debido a que está en Minnesota , de forma preliminar se ha informado sobre la posible salida de Gregory Bovino.

PUBLICIDAD

Con ello, aquí en N+ Univision te contamos quién es el llamado “comandante” por la Casa Blanca.

Gregory Bovino defiende a sus agentes y no a Pretti

Más sobre Minnesota (estado)

Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti
1 mins

Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"
4 mins

Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"

Estados Unidos
Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota
2 mins

Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota

Estados Unidos
Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti
1 mins

Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas
2 mins

La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas

Estados Unidos
Arrestan a dos activistas por protesta contra el ICE en Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota
1 mins

Arrestan a dos activistas por protesta contra el ICE en Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota

Estados Unidos
Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos
2 mins

Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos

Estados Unidos
Departamento de Justicia cita al gobernador Walz en la investigación por obstrucción de la aplicación de las leyes de inmigración en Minnesota
4 mins

Departamento de Justicia cita al gobernador Walz en la investigación por obstrucción de la aplicación de las leyes de inmigración en Minnesota

Estados Unidos
ICE ha arrestado a más de 3,000 inmigrantes en Minneapolis como parte de la 'Operación Metro Surge'
2 mins

ICE ha arrestado a más de 3,000 inmigrantes en Minneapolis como parte de la 'Operación Metro Surge'

Estados Unidos
El Pentágono alista a 1,500 miembros de la Guardia Nacional para un posible despliegue en Minnesota ante protestas contra ICE
3 mins

El Pentágono alista a 1,500 miembros de la Guardia Nacional para un posible despliegue en Minnesota ante protestas contra ICE

Estados Unidos

Tras ser baleado después de que se “acercara” a los agentes de la Patrulla Fronteriza con un arma. Las autoridades no especificaron si Pretti la mostró o la mantuvo oculta.

En un comunicado, la agencia señaló que los agentes dispararon “de manera defensiva” después de que Pretti “se resistiera violentamente” a los intentos de desarmarlo.

"El hecho de que tengan un alto entrenamiento evitó un tiroteo específico, así que buen trabajo por parte de nuestras fuerzas al abatirlo antes de que pudiese hacerlo", afirmó en una entrevista.

También, mencionó que era una lástima que haya tenido que pagar las consecuencias al haberse metido en una escena del crimen. “Él tomó la decisión de estar en ese lugar”, agregó.

¿Quién es Gregory Bovino?

Gregory Bovino, de 55 años, nacido en Carolina del Norte, jefe de la Patrulla Fronteriza, que la Casa Blanca llama “comandante”, se ha vuelto relevante para la campaña antiinmigrantes de Donald Trump en Estados Unidos.

Bovino dirigió en el último año redadas masivas en Los Ángeles y Chicago, usando la táctica de capturar rápido a los migrantes y retirarse antes de que lleguen los manifestantes.

Asimismo, encabezó la redada en Minneapolis, Minnesota, del 7 de enero, cuando un agente disparó fatalmente a Renee Good, de 37 años y madre de tres niños.

PUBLICIDAD

En videos a través de redes sociales se le puede ver a Bovino lanzando una bomba lacrimógena contra manifestantes en Minneapolis.

Según César García Hernández, profesor de derecho migratorio de la Universidad Estatal de Ohio, dice que Bovino es el hombre que cumple con el plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes sin documentos.

alm

Relacionados:
Minnesota (estado)NoticiasRedadas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX