Foro de Davos investiga los vínculos de su director ejecutivo Borge Brende con Jeffrey Epstein

El Foro Económico Mundial, organizador de la cumbre de Davos, anunció el jueves que llevará a cabo una investigación independiente sobre las relaciones de su director ejecutivo, Borge Brende, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende, de 60 años y exministro de Relaciones Exteriores noruego, es desde 2017 presidente del Foro de Davos, que organiza la reunión anual de los más ricos y poderosos en la estación de esquí suiza de Davos.

" El Foro Económico Mundial busca aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS", afirmó el foro.

"A la luz de estas interacciones, la junta directiva solicitó al comité de auditoría y riesgos que investigara el asunto, que posteriormente decidió iniciar una revisión independiente", se añadió.

El foro afirmó que está comprometido con la transparencia y que su objetivo es manejar el asunto de manera reflexiva y eficiente. La organización con sede en Ginebra afirmó que Brende continuaría desempeñando sus funciones en el FEM, sin participar en el proceso de revisión.

Brende fue mencionado más de 60 veces en los millones de nuevos documentos sobre Epstein publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El hecho de aparecer en los archivos publicados sobre Epstein no implica en sí mismo ninguna irregularidad.

Epstein se declaró culpable en 2008 de procurar a una menor para prostitución y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Se enfrentaba a cargos por presunto tráfico sexual cuando se suicidó en prisión en 2019.

Cenas, mensajes y nada más, dice Brende

Brende afirmó en un comunicado que, durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen se uniera a él para cenar con otros líderes, además de "alguien que me presentaron como un inversionista estadounidense, Jeffrey Epstein".

"Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance de mis interacciones con él", afirmó.

"Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein".

Afirmó que, de haber sabido los antecedentes de Epstein, habría rechazado la invitación inicial a cenar y cualquier otra invitación o comunicación posterior. Brende reconoció que podría haber investigado más a fondo el historial de Epstein y lamentó no haberlo hecho.

Acogió con satisfacción la revisión independiente, "que, de hecho, yo mismo solicité".

Sin embargo, en noviembre, Brende había negado al periódico noruego Aftenposten haber tenido "nada que ver" con el financiero, que fue detenido por el FBI en 2019.

El escándalo Epstein alcanza a políticos europeos

La revelación de millones de documentos de los archivos Epstein por parte del Departamento de Justicia de EEUU ha resonado hasta Europa.

Además del caso de Borge, el antiguo príncipe británico Andrés de nuevo está cuestionado por su relación con Epstein, al conocerse fotografías comprometedoras suyas y correos electrónicos entre él y Epstein de 2010, dos años después de que el financiero se declarara culpable en Florida de solicitar los servicios sexuales de una menor.

Las fotos sin fecha del entonces príncipe lo muestran arrodillado sobre una mujer que yace en el suelo.

En los correos electrónicos, Epstein le propone a Andrew cenar con una mujer rusa de 26 años "hermosa y de confianza".

También está recibiendo críticas el exembajador británico en EEUU y hasta hace pocos días miembro de la Cámara de los Lores, Peter Mandelson, quien habría recibido varios pagos del fallecido financiero a inicios de los años 2000, según los documentos divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense.

Mandelson fue destituido como representante en Washington en 2025 por su relación con Epstein.

La policía anunció la apertura de una investigación por sospechas de " delitos de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", horas después de que la Cámara de los Lores anunciara que Mandelson dejaría su escaño.

La conducta de Mandelson está causando una crisis para el primer ministro británico, Keir Starmer, que está recibiendo críticas por su decisión de enviar al veterano político Mandelson a Washington en febrero de 2025, a pesar de sus vínculos con Epstein.

" Lo siento", dijo Starmer con vehemencia, dirigiendo su disculpa a las víctimas de Epstein, que "han visto cómo se retrasaba la rendición de cuentas y, con demasiada frecuencia, se les negaba".

"Siento lo que se les hizo, siento que tantas personas con poder les fallaran, siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado", añadió, antes de pronunciar un discurso sobre la defensa de los valores británicos.

Una diplomática noruega destituida e investigada

Otra personalidad política europea salpicada por el escándalo de Epstein es la diplomática noruega de alto perfil, Mona Juul, quien forma parte del grupo de celebridades noruegas mencionadas en los archivos Epstein.

Además de Juul, actualmente embajadora de Noruega en Jordania, la princesa heredera Mette-Marit y el ex primer ministro Thorbjorn Jagland también se han visto envueltos en la tormenta que rodea al financiero caído en desgracia.

Según los medios de comunicación noruegos, Epstein, que se suicidó en 2019 mientras se encontraba en prisión a la espera de ser juzgado por delitos sexuales contra menores, dejó en su testamento 10 millones de dólares a los dos hijos que Juul tuvo con su esposo, el también diplomático y mediador de las conversaciones de Oslo sobre Israel y Palestina, Terje Rod-Larsen.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando actualmente para esclarecer el caso relativo a los contactos de la embajadora Mona Juul con Jeffrey Epstein", declaró el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

"Hoy hemos decidido relevar a la embajadora Juul de sus funciones mientras dure esta investigación", añadió en un mensaje a la AFP.

