Jeffrey Epstein Brad Karp renuncia a la presidencia de Paul Weiss tras revelarse mensajes que envió a Jeffrey Epstein Brad Karp renunció a la presidencia de Paul Weiss, que ocupó durante 18 años, tras revelarse mensajes que envió a Jeffrey Epstein, publicados dentro de los archivos que divulgó el Departamento de Justicia

La firma de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison anunció este miércoles 4 de febrero 2026, que Scott Barshay fue designado como presidente del bufete, efectivo de forma inmediata, luego de la decisión de Brad Karp de renunciar al cargo tras casi dos décadas, en medio del revuelo causado por la revelación de mensajes que intercambió con Jeffrey Epstein.

En algunos de los documentos divulgados por el Departamento de Justicia dentro de los archivos Epstein aparece un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y Karp, en julio de 2022, donde Karp le dice al fallecido delincuente sexual:

Jeffrey, no puedo agradecerte lo suficiente por incluirme en una noche que nunca olvidaré. Fue realmente una oportunidad 'única en la vida' en todo sentido, aunque espero ser invitado nuevamente

Añade Karp afectuosamente "¡eres un extraordinario anfitrión, y tu casa! Gracias de nuevo, nos vemos pronto. Brad"

Epstein le respondió:

Siempre eres bienvenido, hay muchas muchas noches de talentos únicos. Serás invitado con frecuencia

Proyección de película con Woody Allen

En otros documentos se menciona a Karp como muy "emocionado" por una proyección privada con Woody Allen para él y su hija, gracias a la intermediación de Jeffrey Epstein, en mayo de 2014.

Otra comunicación similar corresponde a marzo de 2016, donde se le envía un correo a un buzón a nombre de Woody Allen, por parte de un remitente cuyo nombre fue censurado por el Departamento de Justicia, con un mensaje que indica:

Hey Gini, Jeffrey dice que habló con Woody, quien dice que está bien para Brad Karp y cuatro personas más para que asistan a una proyección de su película. ¿Puedes organizar esto, por favor?



También aparecen en los archivos Epstein las capturas de pantalla de una conversación con un destinatario nombrado como "Steve Bannon", a quien Epstein le dice "necesito hacer magia para lograr que Brad Karp sea admitido al Club de Golf Augusta" en abril de 2019, pocos meses antes de su detención judicial y posterior suicidio.

Bannon responde a esto: "¿Brad Karp, el líder de Paul Weiss Brad?, a lo que Epstein responde "sí".

¿Quién es

Brad Karp, quien estuvo dos décadas en Paul Weiss?

Karp, citado en un comunicado de prensa de Paul Weiss con el anuncio, declaró:

Dirigir Paul, Weiss durante los últimos 18 años ha sido un honor en mi vida profesional. Las recientes noticias han creado una distracción y han centrado la atención en mí, lo que no beneficia a los intereses de la empresa



El ejecutivo seguirá trabajando en Paul Weiss, informó el bufete, con la intención de "dedicar toda su atención al servicio al cliente en el despacho".

Karp ha hecho toda su carrera de 40 años en Paul Weiss.

Fue nombrado como presidente en 2008.

Durante su mandato en ese cargo, Paul, Weiss ha asesorado en algunos de los asuntos más importantes del sector jurídico y ha logrado un crecimiento significativo en todas las áreas de práctica y geografías



El nuevo líder del bufete, Barshay, encabezó el departamento corporativo de Paul Weiss. "Es ampliamente reconocido como uno de los abogados más destacados del mundo y lleva más de 30 años asesorando a consejos de administración y equipos directivos en algunos de los asuntos legales más complejos y de mayor repercusión mediática", explicó el boletín.

Barshay afirmó que esperan seguir proporcionando un servicio legal a sus clientes con los más altos estándares.

Sobre Karp, el nuevo presidente del bufete dijo que ha hecho "enormes contribuciones a Paul, Weiss durante las más de cuatro décadas que ha permanecido en la firma. Como presidente de la firma, transformó Paul, Weiss de una manera sin precedentes, lo que supuso un gran beneficio para nuestros clientes".

Aseguró que la empresa está "muy agradecida" con Karp por su "extraordinaria dedicación y servicio durante sus muchos años como presidente".

