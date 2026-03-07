ÚLTIMA HORA Noticias Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, afirma Trump durante cumbre Escudo de las Américas El encuentro busca reforzar la cooperación en seguridad, abordar la migración ilegal y fortalecer la influencia de Washington en América Latina

Video Donald Trump lanza el “Escudo de las Américas” de qué va y quiénes participan

Este sábado 7 de marzo inició en Miami, Florida, la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la participación de presidentes y líderes de derecha de distintos países de América Latina.

El encuentro pretende abrir un espacio de coordinación política y estratégica entre gobiernos afines en la región.

¿Qué es la cumbre “Escudo de las Américas”?

La reunión se realiza en el complejo Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf que pertenece al mandatario estadounidense.

En este foro, los participantes discutirán acciones conjuntas para reforzar la seguridad regional y enfrentar problemas que afectan a varios países del continente latinoamericano.

¿De qué habla Trump con los presidentes latinos?

Entre los temas centrales de la agenda destacan el combate al crimen organizado, la migración ilegal y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad.

Además, se busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina frente al creciente peso económico y político de China en la región.

Presidentes latinoamericanos invitados

En la cumbre “Escudo de las Américas” participan los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Trinidad y Tobago, Christine Kangaloo; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; y de Panamá, José Raúl Mulino Quintero.

También asisten los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa Azin; de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; y de El Salvador, Nayib Bukele.

Coalición militar contra narcotráfico en Latinoamérica

Durante el encuentro, según informó la agencia de noticias EFE, el presidente Trump anunció la intención de crear una nueva “coalición militar” en América Latina con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico.

El mandatario estadounidense aseguró ante varios presidentes de la región que este esfuerzo requerirá cooperación y respaldo conjunto, subrayando que Estados Unidos necesita la “ayuda” de los países latinoamericanos para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Trump señala a México como "epicentro de los carteles"

En el mensaje dirigido a los líderes latinoamericanos aliados, el presidente de Estados Unidos señaló que el principal foco de operación de los cárteles se encuentra en México. Afirmó que su gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias para frenar el avance de estas organizaciones criminales y reforzar las acciones para combatirlas.

El mandatario estadounidense también destacó que mantiene una relación positiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien describió como una persona amable y con la que existe buena comunicación.

No obstante, reiteró su preocupación por la influencia del crimen organizado en la región y subrayó la importancia de enfrentar este problema d ebido a la cercanía entre ambos países, de acuerdo con información de medios internacionales.

Cuba "en sus últimos momentos de vida": Trump

El presidente Trump afirmó que Cuba atraviesa una etapa crítica, al asegurar que el país se encuentra en “sus últimos momentos de vida”; señaló que existen conversaciones en curso con el gobierno de La Habana.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida, no tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, afirmó el mandatario estadounidense durante la cumbre del sábado.

Trump añadió que, desde su perspectiva, la isla podría experimentar transformaciones en el corto plazo. “Estamos esperando el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, dijo Trump.

Información en desarrollo...

JCIM