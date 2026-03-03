Sean Diddy Combs Reducen sentencia de Sean ‘Diddy’ Combs tras su ingreso a programa de rehabilitación El cantante saldrá antes de prisión tras su ingreso a un programa de rehabilitación. Desde hace meses, Sean ‘Diddy’ Combs cumple una condena por cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Video Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Sean ‘Diddy’ Combs saldría antes de prisión tras ingresar a un programa de rehabilitación por abuso de sustancias.

De acuerdo con Page Six, la oficina Federal de Prisiones estableció como nueva fecha de liberación del productor musical el próximo 25 de abril de 2028, es decir, mes y medio antes de que termine su condena.

El mismo medio señala que la reducción de su pena se debería a que Combs “participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas".

"Se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, enfocado en su crecimiento y con un cambio positivo”, dijo un representante del rapero en noviembre pasado al momento de que éste fuera aceptado en el programa.

Hasta el momento, ni el abogado ni el representante de Combs han respondido a la solicitud de comentarios de Page Six sobre su nueva fecha de liberación.

La sentencia de ‘Diddy’ Combs

El 3 de octubre de 2025, Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a pasar 4 años y dos meses en prisión por los cargos de transporte para ejercer la prostitución. Aquella ocasión, el rapero también fue exonerado de los delitos de tráfico sexual y de crimen organizado.

Esta no sería la primera vez que la sentencia del magnate se modifica. En noviembre de 2025, TMZ informó que la fecha de liberación de ‘Diddy’ había pasado del 8 de mayo de 2028 al 4 de junio de ese mismo año luego de que se recibieran reportes de mala conducta el artista al interior del Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey.