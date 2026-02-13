Noticias

Trump advierte que se pedirá identificación de los votantes para las elecciones de mitad de período: "lo apruebe o no el Congreso"

En medio de la discusión de la Ley Save Act, el presidente aseguró que el no pedir la ciudadanía para votar le permite a los demócratas "seguir haciendo trampa".

Por:N+ Univision
Video Última hora: Trump llega a Fort Bragg para reconocer a militares que capturaron a Nicolás Maduro

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump aseguró que los demócratas se niegan a votar por la identificación del votante o la ciudadanía, por la simple razón de que, "quieren seguir haciendo trampa en las elecciones".

Ante esto, advirtió:

Habrá identificación del votante para las elecciones de mitad de período, ¡lo apruebe o no el Congreso!"


Además, afirmó que la gente insiste en la ciudadanía y en la prohibición del voto por correo, con excepciones por servicio militar, discapacidad, enfermedad o viaje.

¿Qué es la Ley Save Act?

La ley Save Act endurece los requisitos para registrarse y votar, debido a que pretende exigir una prueba documental de ciudadanía y una identificación específica con fotografía. Esta semana se aprobó en la Cámara de Representantes. Todavía falta su discusión y aprobación en el pleno del Senado; sin embargo, aún no hay fecha para esto.

¿Por qué es importante?

En las elecciones federales actualmente, en algunas entidades se marca la casilla de ciudadanía bajo juramento, lo cual se establece en la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993.
Pero ahora, de aprobarse la Ley Save Act, se exigiría a los votantes presentar documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense, como pasaporte o acta de nacimiento, para la elección presidencial y del Congreso.

Según organizaciones, también de eliminarse el voto por correo, esto limitaría el derecho a ejercerlo, ya que la gente que vive en zonas alejadas tendría que desplazarse hasta el lugar de la casilla; además, podría excluir a millones de ciudadanos que sí tienen derecho a votar, entre ellos, latinos.

El voto por correo o en línea, es un método ampliamente utilizado por votantes latinos, especialmente jóvenes o quienes trabajan largas jornadas.

