Pam Bondi asegura que EEUU está asestando duros golpes a "organizaciones terroristas" como el Cártel de Sinaloa

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos habló sobre organizaciones terroristas.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos habló frente a los medios antes de su comparecencia ante la Cámara de Representantes hoy miércoles 11 de febrero de 2026, donde aseguró que están dando golpes cruciales a la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y Antifa, a los que calificó de organizaciones terroristas.

"Los vamos a atacar muy duro en tierra", Trump advierte de sus siguientes pasos en su campaña contra el narco

Estados Unidos
"Estamos asestando golpes cruciales a organizaciones terroristas, como la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y Antifa. Y mientras estamos aquí sentados, creo que ya vieron las noticias de esta mañana, en las que se informa que nuestro ejército está derribando drones de los cárteles, eso es lo que nos debe preocupar ahora mismo, proteger a los Estados Unidos", dijo la fiscal.

¿Qué dijo sobre los drones en aeropuerto en el Paso, Texas?

La fiscal, Pam Bondi, confirmó que esta mañana fueron derribados drones presuntamente vinculados a un cártel en la frontera con México.

“Nuestros militares están derribando drones de los cárteles”... “Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo: proteger a Estados Unidos”, declaró la fiscal.

Donald Trump

