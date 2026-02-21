Groenlandia

Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia

El presidente Donald Trump anunció que en colaboración con el gobernador de Luisianan, Jeff Landry, en estos días zarpará un barco hospital a la isla en el Ártico.

Video ¿Marco Rubio buscó una reconciliación entre EEUU y Europa? Análisis del discurso del secretario de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de un barco hospital a Groenlandia con el objetivo de brindar atención médica a comunidades que, según dijo, no están recibiendo servicios de salud adecuados.

El anuncio se realizó a través de su red social, Truth Social, donde detalló la iniciativa y destacó la colaboración del gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino! Presidente DJT
Donald J. Trump, presidente de EEUU

Esto en gesto que pone sobre la mesa el interés estratégico de Estados Unidos en la isla ártica.

El mandatario señaló que el gobernador Landry colaboró con apoyo logístico para la salida del buque hospital. Aunque no se especificaron detalles técnicos sobre la embarcación ni el número de profesionales sanitarios a bordo.

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, enfrenta desafíos significativos en materia de infraestructura sanitaria, especialmente por las grandes distancias entre una comunidad y otra, las condiciones climáticas extremas y la baja densidad poblacional dificultan el acceso continuo a servicios médicos especializados.

Hasta el momento, las autoridades locales en Groenlandia no han emitido un comunicado oficial detallando la coordinación con Washington ni los alcances concretos de la misión médica. Sin embargo, el anuncio ha generado atención internacional por tratarse de una región de creciente importancia geopolítica.

Tensión internacional por el interés de Trump

La ayuda anunciada por Trump se produce en un contexto de interés global en el Ártico, en donde Groenlandia ocupa una posición estratégica clave para potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

Recientemente, el mandatario expresó abiertamente su intención de explorar fórmulas para ampliar la influencia estadounidense en la isla, lo que generó tensiones diplomáticas con Dinamarca y reacciones de sorpresa en Europa.

Video Marco Rubio se reúne con delegación danesa para discutir el tema de Groenlandia
