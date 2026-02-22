Noticias Hombre armado muere abatido por el Servicio Secreto tras irrumpir en casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida Hasta el momento no se ha identificado la identidad del sujeto

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo el domingo 22 de febrero que sus agentes dispararon y mataron a un hombre armado que ingresó ilegalmente a las instalaciones de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida.

"Un hombre armado fue asesinado a tiros por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y @PBCountySheriff después de ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad en Mar-a-Lago temprano esta mañana", dijo el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El hombre sostenía una escopeta y hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.

Cabe mencionar que el presidente Donald Trump el sábado 21 de febrero por la noche asistió a una cena de gobernadores en Washington D. C., por lo que no estaba en Florida cuando ocurrió el atentado.