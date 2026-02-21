Donald Trump Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra parte de los aranceles de Donald Trump desató tensiones con el Congreso, luego de que el mandatario anunciara nuevos impuestos a las importaciones de hasta 15 %.

Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema

Durante unas horas el viernes, los republicanos del Congreso parecieron encontrar alivio en uno de los mayores puntos de fricción que han tenido con el gobierno de Trump. Pero no duró.

La Corte Suprema anuló una parte significativa del régimen arancelario global del presidente Donald Trump, dictaminando que la facultad de imponer impuestos recae en el Congreso. Muchos republicanos recibieron la decisión del viernes por la mañana con declaraciones mesuradas, algunos incluso elogiándola, y los líderes del partido afirmaron que colaborarían con Trump en el tema de los aranceles de ahora en adelante.

PUBLICIDAD

Pero por la tarde, Trump dejó claro que no tenía intención de colaborar con el Congreso y que, en cambio, actuaría por su cuenta imponiendo un nuevo impuesto global a las importaciones del 10 %. El sábado por la mañana, fue más allá al anunciar que elevaría ese nuevo arancel al 15 % .

Lo hace bajo una ley que restringe los aranceles a 150 días y que nunca antes se había invocado de esta manera. Su decisión no solo podría tener importantes implicaciones para la economía global, sino que también garantizaría que los republicanos tengan que seguir respondiendo por los aranceles de Trump durante los próximos meses, especialmente a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

"Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido", dijo Trump en una conferencia de prensa, añadiendo que no necesita al Congreso.

Los aranceles han sido uno de los pocos ámbitos en los que el Congreso, controlado por los republicanos, ha roto con Trump. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han aprobado en diversas ocasiones resoluciones destinadas a refutar los aranceles impuestos a socios comerciales como Canadá.

Se trata de un caso raro en el que legisladores republicanos que surgieron en un partido que defendía en gran medida el libre comercio han expresado críticas a las políticas económicas de Trump.

“Los méritos vanos de las guerras comerciales radicales con los amigos de Estados Unidos eran evidentes mucho antes de la decisión de hoy”, dijo el senador Mitch McConnell, exlíder republicano del Senado durante mucho tiempo, en una declaración, y agregó que los aranceles aumentan los precios de las casas y perturban otras industrias importantes para su estado natal de Kentucky.

PUBLICIDAD

Al menos un congresista republicano que votó la semana pasada en contra de los aranceles de Trump a Canadá enfrenta ahora consecuencias políticas. El sábado, Trump publicó en su plataforma Truth Social que retiraba su apoyo a la reelección del representante de Colorado Jeff Hurd debido a su falta de apoyo a los aranceles y que, en su lugar, apoyaba a su rival republicana en las primarias, Hope Scheppelman.

“El congresista Hurd es uno de los pocos legisladores que nos han defraudado a mí y a nuestro país”, escribió Trump. “Está más interesado en proteger a los países extranjeros que nos han estafado durante décadas que a los Estados Unidos de América”.

Cómo planean los demócratas aprovechar la guerra comercial de Trump



Los demócratas, que buscan recuperar el control del Congreso, pretenden hacer suyo el argumento de McConnell. En una conferencia de prensa el viernes, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que los nuevos aranceles de Trump «seguirán aumentando los costos para la gente y perjudicarán al pueblo estadounidense tanto como lo hicieron sus antiguos aranceles».

Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema



Schumer desafió a los republicanos a impedir que Trump imponga su nuevo arancel global. El viernes, los demócratas también exigieron que se reembolsen los impuestos a los consumidores estadounidenses por los aranceles anulados por la Corte Suprema.

“El pueblo estadounidense pagó estos aranceles y debería recuperar su dinero”, dijo la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Todo esto contribuyó a uno de los mensajes centrales de los demócratas para la campaña de mitad de período: que Trump no ha logrado hacer más asequible el costo de vida y ha inflado los precios con aranceles.

Las empresas medianas de Estados Unidos han tenido que absorber los impuestos de importación trasladándolos a los clientes en forma de precios más altos, empleando menos trabajadores o aceptando menores ganancias, según un análisis del JPMorganChase Institute .

¿Actuará el Congreso sobre los nuevos aranceles de Trump?

La decisión de la Corte Suprema del viernes dejó claro que la mayoría de los jueces cree que solo el Congreso tiene la autoridad constitucional para imponer aranceles. Sin embargo, Trump firmó rápidamente una orden ejecutiva citando la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la facultad de imponer impuestos temporales a las importaciones cuando existen "grandes y graves déficits en la balanza de pagos de Estados Unidos" u otros problemas de pagos internacionales. Esta facultad nunca se ha utilizado y, por lo tanto, nunca se ha probado en los tribunales.

Los republicanos han advertido a Trump en ocasiones sobre las posibles consecuencias económicas de sus planes arancelarios. Sin embargo, antes del "Día de la Liberación" de los aranceles globales anunciado por Trump en abril del año pasado, los líderes republicanos se negaron a desafiar directamente al presidente.

Algunos legisladores republicanos aplaudieron la nueva política arancelaria, lo que pone de relieve la división generacional entre los republicanos , con un grupo mayoritariamente más joven que apoya firmemente la estrategia de Trump. En lugar de adherirse a la doctrina tradicional del libre comercio, abogan por el proteccionismo de "Estados Unidos primero", con la esperanza de que reactive la industria manufacturera estadounidense.

PUBLICIDAD

El senador republicano Bernie Moreno, un estudiante de primer año de Ohio, criticó el viernes el fallo de la Corte Suprema y pidió a los legisladores republicanos que "codificaran los aranceles que habían convertido a nuestro país en el país más caluroso del planeta".

Mientras tanto, algunos republicanos opositores a los aranceles celebraron abiertamente la decisión de la Corte Suprema. El representante Don Bacon, crítico de la administración y quien no busca la reelección, declaró en redes sociales que «el Congreso debe defender sus propios principios, tomar decisiones difíciles y defender sus facultades».

Bacon predijo que habría más resistencia republicana. Él y otros miembros del Partido Republicano fueron fundamentales a principios de este mes para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre los aranceles de Trump a Canadá. Tras la aprobación de la medida, Trump prometió represalias políticas contra cualquier republicano que votara en contra de sus planes arancelarios.

FTA