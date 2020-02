Ella destapó el escándalo sexual de la iglesia La Luz del Mundo y asegura que hay “cientos de víctimas” calladas

La querella los acusa de crimen organizado, tráfico de personas, trabajo forzado, agresión sexual y otros delitos. En la queja de 65 páginas se dan detalles explícitos del supuesto infierno que sufrió Martin, como realizar bailes eróticos “en varios estados de desnudez” siendo menor, reclutar bajo presión a niñas para “el harén” del ‘Apóstol’, tener relaciones con quien Naasón Joaquín le pidiera y ser violada “docenas de veces” por éste. Varias veces la golpeó cuando ella no cumplía sus aberraciones, afirma el documento legal.

Así elegían a las víctimas

“Después de esa edad, cuando tienen 13, 14 años, es cuando alguien como Azalea, alguien con otro rango, ya se las lleva a su recámara para estar con él. Niños también, no solo son niñas”, afirmó.

Hijos, nietos y sobrinos pequeños de obispos, pastores y miembros de la congregación se cuentan entre las víctimas de Naasón Joaquín, alega Martin, quien señala que es tanto el fanatismo que los fieles no lo consideran un abuso sexual, sino “una bendición”.

“Pasa en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos o en California. Eso es en México, Argentina, Colombia, Europa, Australia, Londres, Hawaii. Donde quiera que ellos visitan tienen sus ‘secretarias’, las de alto rango, y esos obispos, esos pastores, esos amigos que tienen algo ‘especial’ que entregarle. (Creen que) si le dan algo muy especial te da más bendiciones”, aseguró.

“La iglesia ve cuando entran los niños en la casa grande (la mansión de la iglesia en Guadalajara, su sede principal), en su oficina. Entran y salen (a las) nueve, once (de la noche), una de la mañana y nadie dice nada porque deciden no creerlo”, relata.

Lo que dice la iglesia de Martin

El abogado defensor Alan Jackson no respondió a los mensajes enviados por Univision Noticias pidiendo un comentario sobre esta querella y los señalamientos de Martin. Mientras que el vocero de la iglesia, Eliezer Gutiérrez, recibió una copia de la demanda, pero no se pronunció hasta la publicación de esta nota.

Dos agentes del orden ya testificaron en la Corte Superior de Los Ángeles que encontraron imágenes de pornografía infantil en los dispositivos electrónicos que le confiscaron al líder religioso y que tienen un video en el que Naasón García participa en un trío sexual con un adolescente. La Fiscalía indica en un documento presentado en diciembre que ha encontrado nueva evidencia contra el pastor, incluyendo mensajes de texto en los que habla sobre drogar a niñas para que no supieran qué les había pasado.

Martin niega todos esos alegatos y los atribuye a la presión constante que la iglesia ejerce sobre sus fieles. “¿Complot?”, cuestiona. “Vivimos en Estados Unidos, en California. Aquí no te van a arrestar si no es que te encontraron algo por lo cual te van a mandar a la cárcel”, agregó.

“Es una persona peligrosa”

La demanda civil que un bufete de abogados del sur de California interpuso en nombre de Martin busca una compensación monetaria que no se especifica. Los juristas creen que otras presuntas víctimas se sumarán a la querella, que es independiente al proceso judicial que se sigue en la Corte de Los Ángeles.

“La Luz del Mundo, como una institución, tiene un patrón de beneficiarse a través de un comportamiento criminal contra su membresía. No es solo el ‘Apóstol’, baja al liderazgo de la organización y a otros miembros que son conscientes, están de acuerdo y son cómplices de distintos abusos que continúan en la iglesia”, dijo la abogada de Martin, Deborah Mallgrave.

“Es el aspecto de servidumbre sexual, de trabajo forzado, de donaciones coaccionadas por las cuales sus miembros son presionados, forzados a recaudar miles de dólares en donativos, tanto para la iglesia como para el ‘Apóstol’ directamente, bajo la amenaza de una eterna condenación de sus almas si no obedecen”, agregó la litigante.

Bajo el “acoso” de la iglesia

Cuando Martin abandonó la iglesia y denunció lo que pasaba, comenzaron tanto el acoso como los esfuerzos para que se quedara callada, dice ella. En noviembre de 2016, tres pastores fueron a su casa en Ensenada, México, para ofrecerle medio millón de pesos (26,780 dólares) a cambio de su silencio, pero ella no aceptó el dinero.

“Tantos años y nadie hizo nada. Si alguien hubiera hecho algo a mí (esto) no me hubiera pasado, a estos niños no les hubiera pasado”, lamenta.