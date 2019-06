"Metió su mano por el cierre de mi pantalón": las denuncias contra el anterior líder de La Luz del Mundo que nadie escuchó

"Se acerca y me dice: 'No tengas miedo, yo te voy a motivar'. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene", denunció Padilla en el programa Detrás de la Noticia de la cadena Televisa, asegurando que calló durante dos años por miedo a que nadie le creyera.

"Yo me sentí confundido por la imagen que siempre tuvimos de él, como un hombre moral, de buenas costumbres, que predica el amor de Dios (…)", dijo Padilla en esa entrevista. "Pero como siempre en la iglesia nos han dicho que no debemos juzgar a un varón de Dios, yo callé".

Padilla aseguró que le reclamó a Samuel Joaquín que había cometido un acto indebido, porque entre otras cosas él tenía una esposa, pero este le respondió: "Tú no debes sentirte mal, al contrario debes sentirte un joven muy agraciado porque hoy has conocido los secretos de un hombre de Dios".

"Yo no soy un hombre como cualquiera, lo que debes entender es que los ángeles no tenemos sexo, podemos disfrutar de una mujer y de un hombre y de esa manera nosotros descansamos", le advirtió.

La denuncia de este hombre se realizó en el canal de televisión más importante de México en aquel momento, pero no fue suficiente para que se iniciara un proceso penal contra Samuel Joaquín ni para que hubiera cambios en su congregación. En cambio, unas semanas después de la transmisión de la entrevista, Padilla fue secuestrado y apuñalado 57 veces por supuestos seguidores del pastor, quienes lo dejaron agonizando, según informó el diario Los Angeles Times.

"Me hicieron prometer que no diría nada"

García no corrió con la misma suerte de su padre. Bastó una denuncia anónima dejada en 2018 en la página de Internet de la Procuraduría californiana para que se iniciara una investigación que sigue en curso, buscando a más víctimas. Por ahora, tres adolescentes y una mujer han denunciado al llamado 'Apóstol de Jesucristo', alegando que él y sus cómplices l as obligaron a desnudarse y realizar actos sexuales ante una cámara fotográfica. El pastor recibía las imágenes.

En esos años, otros jóvenes que abandonaron la congregación revelaron abusos sexuales por parte de Samuel Joaquín. "Él me preguntó si podía quitarle el dolor de cabeza. Le dije: ¿Cómo? No tengo pastillas, ni aspirinas", dijo Amparo Aguilar, al diario Los Angeles Times en 1998, sobre el que sería el preámbulo para una violación que ocurrió a principios de la década de 1980.

"Me hicieron prometer que no diría nada, porque si lo hacía Dios me castigaría", contó ella al Times.