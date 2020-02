"El día de mi boda conocí a mi esposa": así operan los 'incondicionales' de la iglesia La Luz del Mundo

Este hombre acepta contar su historia con la condición de no revelar su verdadero nombre. Él vive en Los Ángeles y hace varios años se casó con la mujer que -según su testimonio- le escogió Samuel Joaquín Flores, quien hasta su muerte en 2014 fue el líder de esta institución religiosa que asegura tener 5 millones de fieles.

“Samuel me dijo: ‘Prepárate que en agosto te voy a casar’. No me dijo ni con quién. Yo tenía que estar listo con mi traje y ahorrar un dinero para los trámites. La recepción la pagó la iglesia, porque son bodas colectivas donde participan entre 10 y 20 parejas. Cuando estás en la fila ahí conoces a la persona con la que te vas a casar”, describe en una entrevista con Univision Noticias.