Fiscalía afirma que el líder de La Luz del Mundo intentó drogar a niñas para agredirlas sexualmente

Univision Noticias solicitó comentarios a los abogados Alan Jackson y John Patrick Carey, defensores legales de Joaquín García y Medina Oaxaca, respectivamente, pero no respondieron hasta la publicación de esta nota. Este medio también le envió mensajes al vocero de la iglesia en México, Eliezer Gutiérrez, para que se pronunciara al respecto, pero al momento no lo ha hecho.

Los mensajes de texto de Naasón Joaquín

En charla, la mañana del 8 de mayo de 2019, Medina Ocampo le advirtió que una fiel se le acercó para hablarle sobre alegatos en un sitio en internet de exmiembros de la iglesia en el que se hacían acusaciones “muy malas” contra Naasón Joaquín. “Los (mensajes) dicen que le están ofreciendo a niñas. Ella me dijo esto, entonces quizás yo debería hablar con las niñas en Los Ángeles para que ellas no divulguen nada de lo que les ha pasado. Ella dice que está preocupada”.

El pastor le contestó: “Tú solo dile que no sabes nada. Y que es una mentira. Están tratando de obtener información a través de ti. Diles que no es cierto y que no has visto la página de internet debido a tu lealtad en la elección (su “nombramiento divino”).