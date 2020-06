Un año del escándalo sexual de La Luz del Mundo: Fiscalía de México ya investiga a Naasón Joaquín García

En California, se espera que la Fiscalía estatal presente de nuevo 17 cargos el 22 de junio o poco después. Depende de la reapertura de la corte. No está claro cuándo iniciaría el juicio (si es que alguna vez ocurre), pues la defensa ha ralentizado este mediático proceso judicial desde su inicio el año pasado. El triunfo que se anotó en abril al ganar la apelación alegando que no se le ofreció un juicio expedito al acusar de más delitos a su cliente, le ha dado nuevos bríos para seguir la batalla legal.

Confían en la inocencia de su líder

“Mientras tanto acá afuera: coronavirus, coronavirus. ¡Eh! Esto va in crescendo (aumentando) hasta que digan: ‘no queda otra’ (…) Ahorita el que está diciendo: ‘si no dejan a mi siervo en paz les va a ir un poquito mal', y ya está: enjambres -les llaman a los temblores-, volcanes, deshielos, fuego, plagas, insectos, langostas. Todo es coincidencia (…) Hay cosas que El Señor dice: ‘no, se lo merecen’”, advirte Montemayor en un video difundido en la Internet.

“Nos hemos liberado”

‘Alex’, un joven universitario que pide no revelar su nombre por temor a represalias, relata que el 4 de junio de 2019 su padre lo llevó a un templo de La Luz del Mundo en la Costa Este de EEUU. Se convocó una reunión urgente para avisarles que su líder estaba preso por lo que consideran una injusticia. “Me enojé porque nos dijeron que no debíamos ver las noticias, que era el diablo”, relató.

“Desde los primeros días de marzo mi familia ya no me habla porque soy crítico con la iglesia. No lo digo para ofender, sino que es la verdad sobre cómo tratan a las mujeres y a los niños. Hablo sobre ese hombre que no es lo que dicen que es”, comenta sobre el líder religioso detenido en Los Ángeles.