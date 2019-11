“Esa iglesia me robó mi niñez”: rompen el silencio dos mujeres que aseguran que La Luz del Mundo las forzó a casarse siendo menores

LOS ÁNGELES, California.- Brenda Tolentino recibió con un fuerte abrazo a otra mujer que fue parte de la iglesia evangélica La Luz del Mundo. El encuentro fue emotivo, aunque era la primera vez que se veían. Dicen que las unen las amargas experiencias que pasaron en una congregación envuelta en un escándalo de abuso sexual, por el cual sigue detenido desde junio su dirigente Naasón Joaquín García.

Tolentino y su aliada en la lucha para defender a las cuatro supuestas víctimas de Joaquín García se reunieron el viernes en Los Ángeles, unas horas antes de encabezar una manifestación en la corte que revisa el caso del líder del culto. Ellas han salido a dar la cara para pedir que lo condenen, respaldar a quienes fueron agredidas en esos templos y pedirles a otros fieles que rompan el silencio.

“Me da asco, siento mucho asco, mucho coraje. Espero que todas esas personas que creen en él se den cuenta que no es una buena persona, que solamente está por el dinero”, dice quien se volvió una de las coordinadoras de la protesta. Esta mujer californiana no oculta su rostro, pero pide que su nombre no sea publicado para evitar represalias de los simpatizantes de Joaquín García.

Ella y Tolentino relatan una historia similar: que ingresaron siendo niñas a La Luz del Mundo por sus padres, que presuntamente fueron abusadas por un miembro de la iglesia que sigue sin recibir un castigo, que padecieron “el control extremo” que ejerce el culto sobre la mayoría de sus miembros y que las “obligaron” a casarse siendo adolescentes porque confesaron que habían tenido relaciones.

“Esa iglesia me robó muchas cosas, mi niñez; una persona de esa iglesia me robó mi inocencia y otra persona de ahí me robó más cosas, que fue mi esposo”, detalla quien abandonó la congregación hace más de 10 años. “Todas mis memorias que tengo de esa iglesia son traumatizantes”, lamenta.

La vida de esta mujer de 35 años ha sido particularmente dura. De pequeña estuvo bajo la tutela de un padre alcohólico y golpeador, lo cual la llevó a pasar varios años en unos 20 hogares de crianza donde también la maltrataban. Tenía 10 años cuando la que parecía su salvación comenzó a volverse su calvario: La Luz del Mundo alejó a su padre de las adicciones, pero ella terminó yendo al templo a punta de azotes.

De inmediato, su vestimenta cambió. Las faldas largas y los velos llenaron su clóset; también le llovieron las burlas en el colegio. “Todos los días íbamos” a la iglesia, asegura. “No había otra opción”.

Aunque su padre dejó de beber y drogarse, se volvía un ogro cada vez que ella desobedecía las estrictas normas del culto. Algunas veces la tundió al descubrir que se puso pantalones y se maquilló. En medio del abuso constante, huyó de su casa. Tenía 14 años. Indefensa, un adulto de La Luz del Mundo que la había ayudado terminó violándola en su casa y le pidió que no lo denunciara, según su relato.

“Ahí se quedó todo, nunca le dije a nadie, porque yo me sentía culpable”, contó.

Su matrimonio con un maltratador

Un año después se fue a vivir con otro adolescente de la iglesia y quedó embarazada. Dice que después de que habló con su pastor, éste ejerció presión para que los menores se casaran. “Fueron tan lejos hasta decirnos que el hijo que tenía en mi vientre se iba a ir al infierno. Eso me dio miedo”.

Fue una boda triste en Reno, Nevada, y fue el preámbulo de un matrimonio plagado de violencia doméstica. “Me pegaba, me ahorcaba, me forzaba a tener relaciones. Yo no quería estar con él”.

Tenía 16 años cuando se volvió madre de un bebé con el que jugaba como si fuese su muñeco. Ambos ponían a ver programas infantiles en la televisión “como si los dos fuéramos niños”, relata.

Al separarse de su marido a la edad de 20 años, ya con tres hijos, también se alejó de la iglesia. Lo peor es que se quedó con un sentimiento de culpabilidad. En su cabeza se quedaron los sermones que le advertían que estando fuera su vida sería un infierno y que sus hijos pagarían las consecuencias.

“Porque ahí te enseñan que es la única iglesia que te va a llevar con Dios y si estás en otra iglesia no vas a salvarte”, comentó.

Otros exmiembros de La Luz del Mundo han denunciado en la red social Reddit que fueron forzados a casarse en la adolescencia por una norma que les prohíbe incluso tener novio(a) por más de seis meses.

Eliezer Gutiérrez, vocero de la congregación, niega que esa práctica ocurra en los casi 60 países donde están sus templos. Recalca que la institución evangélica establece que la vida conyugal entre sus miembros se haga “con libertad” y “siendo consciente del acto que se va a realizar”. En suma, explica que el culto solo “forma y aconseja, pero no obliga a las personas” a casarse siendo menores de edad.

“La iglesia en México, Estados Unidos y en todos los países donde esta respeta a las instituciones públicas” y a las leyes de cada nación, dijo Gutiérrez en una entrevista con Univision Noticias.

Sobre las acusaciones que hicieron estas mujeres de que fueron abusadas por feligreses durante su niñez, Gutiérrez enfatizó que cada individuo debe responder por sus actos.

“La iglesia no se puede responsabilizar de conductas individuales. Las personas que cometen tales actos sexuales deben responder sobre los mismos. Existen las instancias legales para que se desahogue eso”, mencionó el portavoz.





“Hay demasiada gente mala ahí”

Tuvieron que pasar muchos años para que un antiguo feligrés de La Luz del Mundo se armara de valor para hablar públicamente sobre sus experiencias. Hace dos décadas, Moisés Padilla fue a una televisora mexicana para denunciar que el entonces líder, Samuel Joaquín, lo agredió sexualmente en 1981 siendo un menor. Unas semanas después lo secuestraron y apuñalaron 57 veces en represalia, le dijo a la prensa.

Ahora que su hijo Naasón Joaquín García es acusado de múltiples cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil y extorsión, Padilla, quien vive en Jalisco, ha preferido guardar silencio.

Brenda Tolentino, quien vive en Utah, ha tomado su lugar. Ella fue la primera persona que abogó por las presuntas víctimas del líder religioso sin temor a revelar su identidad. Lo hizo durante una marcha que se realizó en Salt Lake City a principios de octubre para denunciar abusos sexuales del clero. Unas horas después comenzó a planificar una protesta en la corte de Los Ángeles donde procesan a Joaquín García.

Apenas supo sobre su arresto en junio pasado, ella le confesó a su madre que un familiar y miembro activo de la iglesia la abusó sexualmente cuando tenía 8 años. Se lo guardó 22 años. “Me sentí obligada a platicarlo porque no podía defender a las víctimas sin reconocer lo que me pasó a mí”, dijo.

Tolentino tiene 30 años y la mitad de éstos los ha vivido con su esposo. Según ella, la obligaron a casarse cuando tenía 15 años con su novio, de 17, solo porque revelaron que habían tenido relaciones sexuales. Fueron a Las Vegas, Nevada, para contraer nupcias, pero no reunieron los requisitos.

El primer castigo que les impuso el pastor fue pararse frente a todos los miembros del templo para confesar su “pecado”. Asegura que es la humillación más grande que ha pasado.

“No te ponen una pistola en la cabeza, ni nos llevan a la puerta a casarnos, pero con sus explicaciones, el miedo que te meten a los 14, 15 años, y que vives con tus padres. ¿Quieres que te maltraten o hacer caso?”, criticó.

Desde entonces ha sido una ama de casa. “Mi esposo es una buena persona, pero no fue un matrimonio ideal, batallamos. No éramos maduros. Pasamos por etapas difíciles. Uno todavía quiere vivir su juventud”, dice con lágrimas.

Tenía 6 años cuando ingresó a La Luz del Mundo y hasta el año pasado decidió salirse. Afirma que jamás se quitó el estigma de que hizo algo en contra de los mandatos de Dios. “Te marcan, estás fichada y ya no puedes convivir con los jóvenes. Es como si fueras un adulto. Y jamás te podrás casar por la iglesia, ni con honor porque ya besaste, ya tuviste relaciones”, describe enfadada.

De acuerdo con su testimonio, los pastores ponen a estos jóvenes “a prueba”, es decir, que harán un esfuerzo adicional, como acudir a todos los rezos (cada día hay tres), recaudar fondos y participar en varias actividades de la congregación. “Te tratan como basura, nunca te lo perdonan”, lamentó.

Brenda Tolentino y su nueva aliada dicen que también las une el deseo que apoyar a las víctimas de Joaquín García, pues han sido atacadas en las redes sociales y en sermones. La defensa del pastor ha reconocido que ya sabe quién es la principal testigo de la Fiscalía, identificada como ‘Jane Doe 4’. Otras supuestas agraviadas son menores y se cree que algunas siguen yendo a los templos.

“No tienen por qué pasar los traumas que pasamos nosotras”, dice la exmiembro que pide el anonimato. “Esperamos hacer la diferencia en la vida de muchas personas que todavía están pasando por lo que pasamos muchos de nosotros”, dijo esta mujer, quien cree que una de las soluciones es cerrar los templos de La Luz del Mundo. “Hay demasiada gente mala ahí”, asegura.

Los investigadores de este caso describieron en la corte que hay “muchas niñas” que fueron agredidas sexualmente por Joaquín García y sus tres supuestas cómplices. Alegan que en el iPhone del pastor encontraron imágenes de menores desnudas y realizando actos sexuales que aún no denuncian.

Tolentino les pide que no tengan miedo y que se acerquen a los directores de sus escuelas si es que sus padres no les creen. “Si tu iglesia no te protege, entonces no es un lugar para ti”, dice.

La siguiente audiencia del líder de La Luz del Mundo se programó para este 7 de noviembre.