Noticias El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales Según ICE, la estructura operaba de forma organizada y priorizaba el beneficio económico por encima de la seguridad de las personas transportadas, cada cruce representaba una ganancia dentro de un modelo que exponía a los migrantes a condiciones potencialmente mortales

Video Familia hispana extorsionada por ‘coyote’

Este viernes 20 de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informó sobre la difusión de nuevas imágenes vinculadas a un caso de trata de personas que expone el millonario y mortal negocio de los “coyotes”.

A través de redes sociales el ICE detalló que los migrantes eran ocultados por los también llamados “polleros”, bajo techos falsos en remolques en condiciones extremas y sin medidas básicas de seguridad, mientras eran trasladados para cruces ilegales.

Fotos revelan red de tráfico de “coyotes”

La investigación fue liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), división investigativa de ICE encargada de desmantelar redes criminales transnacionales. Según la declaración oficial, las fotografías muestran a inmigrantes ilegales hacinados en compartimentos improvisados, sin ventilación adecuada y expuestos a riesgos constantes.

De acuerdo con las autoridades, cuando uno de los migrantes moría durante el trayecto, los traficantes de personas presuntamente arrojaban el cuerpo a una zanja para ocultar la evidencia, reflejando la brutalidad del esquema.

Millones en ganancias ilícitas

HSI puso fin a una operación criminal que habría generado más de 4.7 millones de dólares. La red estaba encabezada por Erica Aracely Carmona, de 36 años, acusada de introducir de contrabando a más de 500 inmigrantes ilegales al país.

Según ICE, la estructura operaba de forma organizada y priorizaba el beneficio económico por encima de la seguridad de las personas transportadas. Cada cruce representaba una ganancia dentro de un modelo que, de acuerdo con la investigación, exponía a los migrantes a condiciones potencialmente mortales.

Políticas fronterizas y costo humano

El caso ocurrió, según la declaración oficial, bajo las políticas de fronteras abiertas de la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Para las autoridades federales, las imágenes no solo documentan un delito financiero millonario, sino también el alto precio humano detrás del tráfico ilegal de personas.

ICE y HSI subrayaron que este tipo de redes convierten la vulnerabilidad en un negocio letal, donde las ganancias contrastan con las consecuencias fatales para quienes intentan cruzar ilegalmente la frontera.

