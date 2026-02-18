Noticias ‘Coyotes’ cambiaron de ruta: Traficantes de personas ahora intentan llegar por Canadá Las autoridades estadounidenses aseguraron que esa frontera también se encuentra “muy bien vigilada”, por lo que advirtieron que cambiar de trayecto no garantiza el cruce ilegal

La Embajada de Estados Unidos en México informó este miércoles 18 de febrero de 2026 que el reforzamiento en la frontera sur ha provocado un cambio en las rutas del tráfico de personas desde Canadá.

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, la representación diplomática señaló que “la frontera sur está tan protegida que ahora los traficantes están intentando cruzar gente por la frontera norte”.

Fronteras reforzadas ante nuevas rutas de tráfico

Según el mensaje, los llamados “coyotes o polleros” buscan ahora ingresar a migrantes a territorio de Estados Unidos utilizando Canadá como ruta alternativa. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguraron que esa frontera también se encuentra “muy bien vigilada”, por lo que advirtieron que cambiar de trayecto no garantiza el cruce ilegal.

“ ¡No les hagas caso! La frontera norte también la tenemos muy bien vigilada. No vas a lograr cruzar. #NiLoIntentes”, afirmó la Embajada de Estados Unidos en México.

Acusan a latinos por tráfico transnacional

En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) detalló que el pasado 11 de febrero se hizo pública una acusación formal en el distrito de Vermont contra dos hombres latinoamericanos, señalados por tráfico transnacional de personas y lavado de dinero.

Los acusados son Francisco Antonio Luna Rosado, ciudadano de la República Dominicana de 27 años, y Jesús Hernández Ortiz, de 37 años, originario de Puerto Rico. Ambos enfrentan cargos por conspiración para introducir ilegalmente a ciudadanos extranjeros procedentes de México, así como de América Central y del Sur, hacia territorio estadounidense con fines de lucro.

De acuerdo con documentos judiciales, Luna Rosado habría coordinado operaciones de tráfico desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024, organizando vuelos de migrantes hacia el sur de Canadá para luego trasladarlos clandestinamente al norte de Vermont.

Operativos y acciones de seguridad contra coyotes

Las investigaciones fueron encabezadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y del Departamento Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con apoyo de diversas unidades especializadas en tráfico de personas.

Según las autoridades estadounidenses, este caso forma parte de una estrategia federal más amplia para combatir redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico y la trata de personas en América.

Autoridades estadounidenses subrayan que una acusación formal es solo una alegación y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en tribunales.

