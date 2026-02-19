Noticias

Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas

Personal consular realizó este jueves una visita consular a Dilley para entrevistar a personas mexicanas y confirmaron que reciben atención médica diaria y tienen acceso a atención psicológica.

Video Reencuentro agridulce: Juan Nicolás, bebé enfermo y deportado con su madre, regresa con sus hermanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó este jueves 19 de febrero a las autoridades estadounidenses que garanticen la atención médica de las familias que se encuentran detenidas en el centro de procesamiento migratorio de Dilley, Texas.

Vía un comunicado, la Embajada de México en Estados Unidos y la cancillería mexicana dijeron que mantienen seguimiento a través del Consulado General de México en San Antonio a las personas mexicanas detenidas en el centro de procesamiento, particularmente a los casos de niñas, niños y adolescentes.

Representación consular de México visita Dilley

Personal consular realizó este jueves una visita consular a Dilley para entrevistar a personas mexicanas y confirmaron que reciben atención médica diaria y tienen acceso a atención psicológica, añadieron en el documento.

Durante la visita se verificó que los detenidos cuentan con los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), que también están exhibidos dentro de las instalaciones.

Piden información puntual de mexicanos detenidos

Por otra parte, la Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual a través de canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas.

El bienestar y la plena observancia de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior constituyen una prioridad para el gobierno de México. Se continuará brindando asistencia y protección consular, conforme al marco jurídico vigente, utilizando todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles

