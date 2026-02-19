Noticias

Cuerpos de las ocho víctimas de la avalancha de Sierra Nevada todavía no han sido recuperados por el clima extremo

Hasta ahora, una persona continúa desaparecida y las autoridades presumen que haya fallecido. Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas, pero informaron que provenían de varios estados del país.

Los cuerpos de las ocho víctimas de una letal avalancha en la Sierra Nevada de California no han podido ser recuperados debido a las extremas condiciones climáticas, dijeron este jueves las autoridades.

"Los esfuerzos de recuperación deben prolongarse al fin de semana", dijo en un comunicado la oficina del sheriff del condado de Nevada, con jurisdicción en el caso.

Un esquiador continúa con estatus de desaparecido

Hasta ahora, una persona continúa desaparecida y las autoridades presumen que haya fallecido.

Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas, pero informaron que provenían de varios estados del país.

Así fue la mortífera avalancha

Un alud del tamaño de una media manzana de casas impactó a un grupo de nueve esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de un paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2,777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.

Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas la tarde del martes, dos de ellas sin poder moverse por las heridas que sufrieron tras la avalancha, la más mortal en Estados Unidos desde 1981.

Muy cerca, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de otras ocho personas, entre ellas tres guías del grupo de excursiones Blackbird Mountain Guides.

