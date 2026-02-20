Corte Suprema Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump En un fallo histórico de 6 votos contra 3, el máximo tribunal determinó que el presidente excedió sus facultades constitucionales al imponer aranceles, dejando en el aire el destino de 134.000 millones de dólares ya recaudados.

Video Golpe letal a estrategia de Trump: Corte Suprema anula su poder para imponer aranceles

En lo que representa el revés judicial más significativo para su segunda administración, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados a más de 100 países. La decisión golpea el corazón de la política comercial de la Casa Blanca, centrada en los denominados aranceles “recíprocos”, y marca un límite contundente a la expansión del poder ejecutivo que ha definido el mandato de Trump.

Los aranceles

La decisión de los jueces no afecta a todos los gravámenes comerciales impuestos por la Administración Trump. Solo se aplica sobre los llamados aranceles recíprocos, la mayoría, dirigidos a los socios comerciales.

La sorpresa

La Corte Suprema es en su mayoría conservadora; el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.

El Fallo

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, argumentando que el Ejecutivo no puede arrogarse competencias que pertenecen exclusivamente al Poder Legislativo sin una instrucción explícita. “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”. El tribunal rechazó el argumento de la Casa Blanca, que buscaba ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según el fallo, dicha ley es “insuficiente” para justificar gravámenes que, en algunos casos, alcanzaron el 145 % para importaciones provenientes de China y el 50 % para socios clave como India y Brasil.

¿Qué pasará con el dinero?

A pesar de la contundencia del fallo sobre la ilegalidad de los aranceles, la Corte dejó abierta una interrogante crítica: ¿Qué sucederá con lo ya cobrado? Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el gobierno federal ha recaudado aproximadamente US$ 134.000 millones provenientes de más de 301.000 importadores distintos hasta mediados de diciembre.

El tribunal no ordenó la devolución inmediata de los fondos, lo que, según expertos legales, traslada la batalla a los tribunales inferiores. En el peor escenario, se podría dar una oleada de demandas de empresas privadas exigiendo reembolsos, lo que podría generar un agujero fiscal imprevisto en las cuentas públicas.

Un caso histórico y que golpea la economía

Este caso, el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte Suprema en años, cuestiona la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, así como los impuestos que impuso a las importaciones de China, México y Canadá. Estaban en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos que el gobierno ya había recaudado. Los llamados aranceles “recíprocos” aumentaron los impuestos hasta en un 50 % para socios comerciales clave, como India y Brasil, y hasta en un 145 % para China en 2025.

El origen

La Casa Blanca impuso esos aranceles argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que, al aplicarla, el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso. Por ahora, el camino que deberá tomar la administración republicana está nada claro. La certeza más contundente que ha dejado esta jornada es que esta decisión es una herida profunda a la agenda económica del país.