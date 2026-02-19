Noticias

Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio

Caleb Flynn, el esposo de Ahsley Flynn, la maestra que murió asesinada en su casa en supuesto robo la madrugada del lunes en Tipp City, Ohio, fue detenido en conexión con el crimen, reportaron medios estadounidenses.

Video Rompe el silencio la esposa de inmigrante acusado de matar a maestra Linda Davis en Savannah

El asesinato de la maestra escolar y entrenadora de volleyball Ashley Flynn, ocurrido la madrugada del lunes en Tipp City, Ohio, dio un giro este jueves cuando el esposo de la fallecida, Caleb Flynn, fue detenido y acusado del crimen.

Los registros del sheriff del condado de Miami, donde se ubica Tipp City, muestran que Caleb Carl Flynn, de 29 años de edad, fue presentado ante la cárcel del condado este jueves, acusado de asesinato, asalto y manipulación de pruebas.

La investigación se desarrolló desde que las autoridades se presentaron en la madrugada del lunes, cerca de las 2:30 am (local), en la casa de la familia Flynn, tras un reporte de robo y tiroteo.

Los oficiales de policía consiguieron en el lugar al acusado, acompañado de sus dos hijos, y a Ashley Flynn, quien fue declarada muerta en el sitio, según un reporte de WLWT5.

La muerte de Flynn fue reseñada por el sistema de escuelas de Tipp City, que la describió como "entrenadora de voleibol de la Escuela Secundaria Tippecanoe, maestra sustituta dedicada y exmaestra de las escuelas de ciudad de Tipp".

El sistema escolar dijo de Ashley Flyn que "era conocida por su hermosa sonrisa, su calidez, su amabilidad y el impacto positivo que tenía en tantas personas, tanto dentro como fuera del salón de clases y en la cancha".

Enviaron sus condolencias a sus seres queridos: "Nuestros pensamientos están con todos los que están de duelo en estos momentos difíciles".

