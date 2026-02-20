Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se mantiene atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día.

En N+ Univision te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, viernes 20 de febrero de 2026, en México.

Déficit comercial de EEUU impacta al dólar

El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó un nuevo récord en 2025, pese a los aranceles generalizados impulsados por Donald Trump. De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el déficit de bienes se ubicó en 1.24 billones de dólares, ligeramente por encima de 2024, informó el Departamento de Comercio. En contraste, el déficit de bienes con China se redujo en el balance anual.

Al incluir bienes y servicios, el déficit total bajó a 901,500 millones de dólares desde los 903,500 millones del año previo; sin embargo, en diciembre repuntó 32.6%, hasta 70,300 millones, debido a menores exportaciones y mayores importaciones.

Las ventas externas de suministros industriales -incluido el oro no monetario- disminuyeron, mientras crecieron las importaciones, junto con las compras de bienes de capital como equipo informático y de telecomunicaciones. En 2025, los flujos comerciales se vieron marcadamente afectados por nuevos aranceles que elevaron la tasa efectiva promedio a su nivel más alto desde la década de 1930, en medio de tensiones comerciales con China que posteriormente se moderaron.

¿Influye en el dólar y el peso mexicano?

Un déficit comercial elevado puede generar presiones sobre el dólar, ya que implica una mayor salida de divisas para pagar importaciones. Sin embargo, el comportamiento de la moneda estadounidense también depende de factores como las tasas de interés, la inflación y la política monetaria.

Para México, cualquier movimiento en el dólar impacta directamente en el tipo de cambio frente al peso. Un fortalecimiento del billete verde suele encarecer importaciones, compras internacionales y pagos de servicios en dólares, mientras que un debilitamiento puede favorecer al peso mexicano y abaratar costos para consumidores y empresas.

Tipo de cambio hoy en México: Así cotiza el dólar

Hoy, viernes 20 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.2700 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se mantiene atento a factores internacionales como los aranceles, la inflación y las decisiones económicas en Estados Unidos. Cualquier variación en el billete verde puede reflejarse en el envío de remesas, las compras en línea y el pago de servicios en México.

