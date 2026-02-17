Cierre de gobierno federal

Contraoferta para reactivar al DHS, durante nuevo shutdown: ¿Qué piden los demócratas?

Los demócratas en el Senado presentaron una contraoferta a los republicanos sobre el cierre parcial del gobierno federal que afecta a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional.

Cierre de Gobierno en EEUU: Demócratas envían contraoferta a Trump para reabrir el DHS

Se han cumplido cuatro días desde el nuevo shutdown, que implica un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, afectando principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias adscritas; sin embargo, este martes 17 de febrero 2026 se conoció que los demócratas lanzaron una contraoferta a los republicanos para llegar a una solución del cierre parcial del gobierno federal. Te explicamos los detalles.

El pasado sábado comenzó el cierre parcial del Gobierno, cuando demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo en torno al actuar de las agencias de inmigración, cuyos operativos en Estados Unidos han resultado en detenciones, incluso, de menores de edad.

¿Qué piden los demócratas para reactivar al DHS?

  • Final de las patrullas itinerantes por las calles
  • Aumento de la exigencia de usar órdenes judiciales para practicar detenciones
  • La obligación de que los agentes federales no usen máscaras que cubran sus rostros en operaciones de campo.
Impasse en Washington: Demócratas exigen cámaras y rendición de cuentas a ICE para reabrir el DHS

Estos planteamientos de los demócratas, reseñados por The Hill y CBS, son considerados como de "sentido común" por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en declaraciones dadas el domingo a CNN.

La negociación y eventual votación en el Congreso para financiar al Departamento de Seguridad tendrá necesariamente que esperar hasta el próximo lunes, pues el Legislativo está en receso durante esta semana.

Schumer ha cuestionado por qué los republicanos no se deciden por esas demandas, que aseguró son preceptos que rigen para los departamentos de policía de todo el país.

El cierre parcial del DHS se evitó durante dos semanas cuando republicanos y demócratas en el Congreso votaron en favor del financiamiento de amplios sectores del gobierno federal, y para dar una prórroga a la discusión por el Departamento de Seguridad Nacional, ante los reclamos demócratas por la actuación de ICE en las redadas migratorias en todo el país.

