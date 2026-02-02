Noticias

Trump dice que trabaja "arduamente" para que se apruebe proyecto de recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas

Ante el cierre de gobierno temporal, hoy se discute en la Cámara de Representantes el proyecto para evitar que siga el shutdown

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Broma?; Trump plantea expansión de EEUU a 53 estados. Venezuela libera a 340 presos políticos

En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump indicó que trabaja "arduamente" con el presidente de la Cámara de Representantes, en donde hoy se discute el proyecto de recursos 2026, para que se apruebe y que cuando llegue a su despacho, lo promulgará ¡INMEDIATAMENTE!

Necesitamos que el Gobierno abra sus puertas, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA.

Más sobre Noticias

¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra
2 mins

¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra

Estados Unidos
¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades
3 mins

¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades

Estados Unidos
Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia
1 mins

Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia

Estados Unidos
Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?
2 mins

Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?

Estados Unidos
Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento
1 mins

Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento

Estados Unidos
Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry
3 mins

Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry

Estados Unidos
Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE
2 mins

Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE

Estados Unidos
Familia mexicana cumple dos meses encerrada en su casa de Minneapolis por miedo al ICE
2 mins

Familia mexicana cumple dos meses encerrada en su casa de Minneapolis por miedo al ICE

Estados Unidos
Karoline Leavitt defiende política migratoria de Trump con respaldo total a ICE y Patrulla Fronteriza
2 mins

Karoline Leavitt defiende política migratoria de Trump con respaldo total a ICE y Patrulla Fronteriza

Estados Unidos
Trump lanza última amenaza a Irán mientras Teherán denuncia golpe de Estado impulsado por EEUU
2 mins

Trump lanza última amenaza a Irán mientras Teherán denuncia golpe de Estado impulsado por EEUU

Estados Unidos


Hoy la Cámara de Representantes discute un paquete de leyes de gastos para el año fiscal 2026 con el objetivo de que siga el cierre parcial que comenzó el primer minuto del sábado 31 de enero.

Relacionados:
NoticiasCierre de gobiernoCierre de gobierno federalCámara de Representantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX