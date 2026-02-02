Trump dice que trabaja "arduamente" para que se apruebe proyecto de recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas
Ante el cierre de gobierno temporal, hoy se discute en la Cámara de Representantes el proyecto para evitar que siga el shutdown
Video ¿Broma?; Trump plantea expansión de EEUU a 53 estados. Venezuela libera a 340 presos políticos
En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump indicó que trabaja "arduamente" con el presidente de la Cámara de Representantes, en donde hoy se discute el proyecto de recursos 2026, para que se apruebe y que cuando llegue a su despacho, lo promulgará ¡INMEDIATAMENTE!
Necesitamos que el Gobierno abra sus puertas, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA.
Hoy la Cámara de Representantes discute un paquete de leyes de gastos para el año fiscal 2026 con el objetivo de que siga el cierre parcial que comenzó el primer minuto del sábado 31 de enero.