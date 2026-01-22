Noticias Congreso aprueba proyectos de ley de gastos 2026 antes de fecha límite, que podría derivar en otro cierre de gobierno El proyecto ahora pasa al Senado para su discusión y aprobación final antes de la fecha límite del 30 de enero; de lo contrario podría derivar en otro cierre de gobierno.

Video La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley fiscal de Trump

La Cámara de Representantes aprobó este jueves 22 de enero 2026, el último lote de proyectos de ley de gastos que se destinarán a diversos sectores este año.

Se trata de cuatro proyectos de ley que suman un gasto total de aproximadamente 1,2 billones de dólares. Ahora pasan al Senado, en espera de la aprobación final, lo cual ocurre a contrarreloj antes de la fecha límite del 30 de enero para evitar un cierre parcial del gobierno como ocurrió durante 43 días en 2025, siendo el cierre más largo en la historia de EEUU.

¿Cuáles son los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Representantes?

Tres de los proyectos de ley contaron con un amplio apoyo bipartidista.

Financiamiento al Departamento de Defensa y varios otros departamentos, como Educación, Transporte y Salud y Servicios Humanos.

Mientras que un cuarto proyecto de ley, que financiaba al Departamento de Seguridad Nacional, provocó controversia entre los legisladores, ya que los demócratas expresaron su preocupación por su incapacidad para frenar las deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Sin embargo, los republicanos lograron la aprobación del proyecto de ley de Seguridad Nacional con una votación de 220 a 207.

En tanto, el paquete más amplio, que financia un aumento salarial del 3,8 % para los militares, se aprobó con una votación de 341 a 88.

Demócratas y Republicanos chocan por recursos destinados a ICE

Antes de las votaciones, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron su oposición al proyecto de ley de Seguridad Nacional, ya que las bases del partido exigieron una postura más contundente en respuesta a la ofensiva migratoria de Trump.

Las políticas migratorias de Trump se han centrado recientemente en el área de Minneapolis, y que derivó en la muerte de Renee Good, madre de tres niños, a manos de un agente de ICE que le disparó. En el área de Minneapolis hay más de 2 mil agentes.

En una declaración conjunta, los líderes demócratas dijeron que Trump prometió al pueblo estadounidense que su política de deportación se centraría en los delincuentes violentos que están ilegalmente en el país, pero acusaron que, en cambio, ICE se ha centrado en los ciudadanos estadounidenses y las familias inmigrantes respetuosas de la ley.

En un comunicado conjunto, el demócrata Hakeem Jeffries, la coordinadora demócrata Katherine Clark y el presidente del bloque parlamentario demócrata Pete Aguilar, pidieron que pare el extremismo.