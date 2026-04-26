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Obama, Pelosi y otros demócratas rompen el silencio tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de Trump en Washington

En medio de los llamados a la unidad por parte de Trump, figuras del Partido Demócrata como el expresidente Barack Obama o la demócrata Nancy Pelosi y gobernadoras y congresistas reaccionaron con una mezcla de condena firme y llamados urgentes a la calma tras el atentado

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Por:N+ Univision
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Video Video del presunto agresor durante Cena de Corresponsales con Donald Trump; así fueron los disparos

A unas horas del incidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en donde un hombre armado irrumpió en el Hotel Hilton de Washington, en donde se encontraba el presidente Donald Trump y su gabinete, la consternación continúa presente en la sociedad y la clase política estadounidense.

En medio de los llamados a la unidad por parte de Trump, figuras del Partido Demócrata reaccionaron con una mezcla de condena firme y llamados urgentes a la calma tras el atentado contra el presidente Donald Trump. Varios líderes coincidieron en que la violencia política no tiene cabida en una democracia que ya atraviesa profundas divisiones en la Unión Americana.

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El expresidente Barack Obama señaló que, aunque se desconocen los motivos detrás del tiroteo en la cena de la noche del sábado, es necesario rechazar la idea de que la violencia tiene cabida en la democracia estadounidense.

Aunque sin mencionar al presidente Donald Trump, con quien mantiene diferencias públicas, el demócrata reconoció el coraje y el sacrificio de los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y reconoció al agente que resultó herido en el atentado, quien se encuentra fuera de peligro.


El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo: "La violencia y el caos en Estados Unidos deben terminar" y reconoció la acción rápida de las fuerzas del orden.

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Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, indicó que estaba “monitoreando de cerca la situación” y agradeció la respuesta rápida de la policía, mientras oraba por la seguridad de todos.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, reconoció la respuesta rápida de las fuerzas del orden y del Servicio Secreto, y afirmó que rezaba por la seguridad de todos los presentes, aunque no mencionó directamente al presidente Trump.


Katie Hobbs, gobernadora demócrata de Arizona, calificó el incidente como “aterrador” y señaló que “la violencia no tiene cabida en la política” estadounidense.


Por su parte, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, elogió la acción rápida del Servicio Secreto para resguardar al presidente Donald Trump, a la primera dama, Melania Trump, y a todos los presentes.

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Señaló que, como una persona cuya familia ha sufrido violencia política, sus oraciones están con el oficial herido y las personas afectadas por el trauma de estos incidentes.


En medio de la polarización en el país, las distintas voces y los distintos frentes del espectro político estadounidense piden un alto a la violencia política, mientras que Donald Trump, quien es blanco del tercer atentado en dos años, llama a la unidad.

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