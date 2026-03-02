Noticias

Piden a estadounidenses "salir ahora" de 14 países de Medio Oriente por graves riesgos de seguridad: Lista completa

En una actualización de alerta de seguridad, el Departamento de Estado pidió a los estadounidense salir de forma inmediata de una lista de 14 países de Medio Oriente.

Por:N+ Univision
En una actualización de la alerta de seguridad, el Departamento de Estado pidió a los estadounidense salir de forma inmediata de una lista de 14 países de Medio Oriente.

Salga ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad


Lista completa de países que el Departamento de Estado urge abandonar:

Baréin
Egipto
Irán
Irak
Israel, Cisjordania y Gaza
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Catar
Arabia Saudita
Siria
Emiratos Árabes Unidos
Yemen

A estos números puedes llamar si te encuentras en Medio Oriente

El Departamento de Estado señaló que quienes necesiten asistencia para organizar su salida por medios comerciales pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana al:

  • +1-202-501-4444 (desde el extranjero)
  • +1-888-407-4747 (desde EE. UU. y Canadá)

