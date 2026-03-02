Noticias Piden a estadounidenses "salir ahora" de 14 países de Medio Oriente por graves riesgos de seguridad: Lista completa En una actualización de alerta de seguridad, el Departamento de Estado pidió a los estadounidense salir de forma inmediata de una lista de 14 países de Medio Oriente.





Video “Mandan a los pobres a pelear sus guerras”: reacciones en Arizona por ataques a Irán

En una actualización de la alerta de seguridad, el Departamento de Estado pidió a los estadounidense salir de forma inmediata de una lista de 14 países de Medio Oriente.

Salga ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad



En este LiveBlog puedes seguir el minuto a minuto de la Operación Furia Épica contra Irán, y que EEUU advierte golpes más duros.

To all American citizens in the Middle East: your safety and security is our number one priority.



Sign up to receive STEP alerts at https://t.co/SpQfuj4gN2.



Get information at @TravelGov and you can call the department 24/7 at +1-202-501-4444. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 2, 2026

Video No hay amenazas al sur de la Florida, pero autoridades refuerzan seguridad ante guerra en Irán

Lista completa de países que el Departamento de Estado urge abandonar:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel, Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

A estos números puedes llamar si te encuentras en Medio Oriente

El Departamento de Estado señaló que quienes necesiten asistencia para organizar su salida por medios comerciales pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana al:

+1-202-501-4444 (desde el extranjero)

+1-888-407-4747 (desde EE. UU. y Canadá)