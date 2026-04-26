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Todd Blanche exige frenar la demanda del salón de baile de la Casa Blanca tras el tiroteo en la cena de corresponsales

El posicionamiento se produce tras la difusión de una carta del Departamento de Justicia en la que se advierte que el reciente intento de asesinato contra el presidente Donald Trump evidencia riesgos de seguridad en eventos realizados fuera del perímetro de la Casa Blanca

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Por:N+ Univision
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Video ¿Cómo pasó el sospechoso el primer filtro de seguridad en la Cena de Corresponsales?

Este domingo 26 de abril de 2026, el fiscal general Todd Blanche pidió frenar de inmediato la demanda que busca detener la construcción del salón de baile de la Mansión Ejecutiva, luego de un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton.

El posicionamiento se produce tras la difusión de una carta del Departamento de Justicia en la que se advierte que el reciente intento de asesinato contra el presidente Donald Trump evidencia riesgos de seguridad en eventos realizados fuera del perímetro de la Casa Blanca. El documento señala que el Washington Hilton, históricamente utilizado para grandes reuniones presidenciales, presenta desafíos de seguridad significativos debido a su tamaño y características.

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Seguridad presidencial en el centro del debate

Según la comunicación oficial, el intento de atentado refuerza la necesidad de contar con un salón de baile dentro de la Casa Blanca, lo que permitiría al presidente y a su equipo evitar desplazamientos a espacios considerados vulnerables. La carta subraya que esta instalación sería clave para proteger al mandatario, su familia, su gabinete y su personal, además de prevenir futuros ataques.

El texto también sostiene que la demanda en curso pone en riesgo vidas al retrasar un proyecto considerado esencial para la seguridad nacional. En ese contexto, el Departamento de Justicia instó a retirar la acción legal de manera voluntaria, advirtiendo que, de no hacerlo, el gobierno podría intervenir para desestimar el caso.

Críticas a la demanda y presión pública

Blanche reforzó esta postura en la red social X, donde afirmó: “Es hora de construir el salón de baile”. En otra publicación, criticó duramente la base de la demanda, señalando que responde a la objeción estética de una sola persona que visita ocasionalmente las inmediaciones de la Casa Blanca.

Para el fiscal general, ese argumento resulta insuficiente frente a la urgencia de construir una instalación segura que permita al presidente desempeñar sus funcione s sin exponerse a riesgos innecesarios.

Video John D Feeley analiza la reacción de Trump tras atentado en Cena Corresponsales
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