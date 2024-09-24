Cómo fueron los últimos minutos de Marcellus Williams antes de ser ejecutado en Missouri por un asesinato del que se declaró inocente

Video "La pena de muerte sería ideal": habla abuelo de la niña Jocelyn Nungaray, abusada y estrangulada en Texas

Marcellus Williams, un hombre de 55 años, fue ejecutado este martes en Missouri mediante inyección letal por el asesinato a puñaladas de una mujer en 1998, pese a que el reo insistió hasta el final en que era inocente.

Su ejecución tuvo lugar en una cárcel del estado pese a varios intentos por retrasar la condena, y a que tanto fiscales como la propia familia de la víctima se oponían a ella.

PUBLICIDAD

Los abogados de Williams argumentaron este lunes que la Corte Suprema del estado debería detener su ejecución por presuntos errores de procedimiento en la selección del jurado y el supuesto mal manejo del arma homicida por parte de la fiscalía.

Pero el tribunal superior del estado rechazó esos argumentos y el gobernador de Missouri, Mike Parson, denegó la solicitud de clemencia de Williams. Este martes, la Corte Suprema también rechazó una solicitud de última hora para intervenir en su favor.

Williams había sido condenado a muerte por el asesinato hace 26 años de una mujer que fue apuñalada repetidamente durante un robo en su casa.

A la ejecución también se oponían los familiares de la víctima, que querían que la sentencia fuera conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Fiscalía del condado de San Luis, por su parte, pidió devolver el caso a un tribunal inferior para llevar a cabo una audiencia más exhaustiva.

“La familia define el cierre como que a Marcellus se le permita vivir”, decía la petición de clemencia. “La ejecución de Marcellus no es necesaria”.

Así fueron los últimos minutos de Marcellus Williams

De acuerdo con la agencia de noticias AP, mientras Williams esperaba su ejecución, parecía conversar con un consejero espiritual sentado a su lado.

Williams movió los pies bajo una sábana blanca que le llegaba hasta el cuello y movió ligeramente la cabeza mientras su consejero espiritual seguía hablando. Tras recibir la inyección letal, el pecho de Williams se agitó media docena de veces y no volvió a moverse.

PUBLICIDAD

El hijo de Williams y dos abogados observaban desde otra habitación. No había nadie presente en representación de la familia de la víctima, reportó AP.

El Departamento de Prisiones hizo pública esta breve declaración que Williams escribió previo a su ejecución: "¡¡¡Alabado sea Alá en toda situación!!!".

¿De qué se le acusaba a Marcellus Williams?

Williams fue condenado a muerte en el estado de Missouri por el asesinato en 1998 de Felicia Gayle, trabajadora social y antigua reportera en un periódico.

Gayle fue hallada muerta en su casa de San Luis, Missouri, tras ser apuñalada 43 veces con un cuchillo de cocina durante lo que pareció ser un robo que salió mal.

Williams, quien había sido condenado anteriormente por robo con allanamiento de morada y atraco, fue declarado culpable por el testimonio de un antiguo compañero de celda y una exnovia, aunque no se encontró su ADN en el cuchillo ni en la escena del crimen.



Su ejecución fue suspendida por la Corte Suprema de Missouri en 2015, y de nuevo dos años después por el entonces gobernador del estado, Eric Greitens, tras el descubrimiento de ADN masculino en el cuchillo que no coincidía con el de Williams.

Este año, los fiscales locales iniciaron un procedimiento para anular su condena. Sin embargo, este lunes la Corte Suprema del estado dictaminó en una decisión unánime que no detendría la ejecución.

El gobernador de Missouri no intervino para evitar la ejecución de Marcellus Williams

Williams insistió en repetidas ocasiones en que era inocente. Incluso la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) instó al gobernador Parson a que suspendiera la ejecución.

PUBLICIDAD

Parson dijo este martes que la ejecución seguiría adelante pese a las protestas. Entre ellas, estuvo la del multimillonario británico Richard Branson, que compró un anuncio a toda página en el periódico Kansas City Star denunciando un “devastador error judicial”.

“Ningún jurado ni tribunal, ni en primera instancia, ni en apelación, ni en la Corte Suprema, ha dado nunca la razón al señor Williams. Al final, su veredicto de culpabilidad y su condena a la pena capital han sido confirmados”, declaró el gobernador en un comunicado.

“Nada de los hechos reales de este caso me ha llevado a creer en la inocencia del señor Williams”, agregó.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados de Estados Unidos, mientras que otros seis tienen moratorias en vigor: Arizona, California, Ohio, Oregon, Pensilvania y Tennessee.

Mira también: