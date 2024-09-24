5 ejecuciones en una semana en Estados Unidos, el mayor número en décadas

Video Qué llevó a Ramiro Gonzales al corredor de la muerte para su ejecución en Texas

En el lapso de una semana, cinco estados de EEUU tienen ejecuciones planificadas, un número inusualmente alto que desafía una tendencia de años de disminución tanto del uso como del apoyo a la pena de muerte en el país.

Si se llevan a cabo como está previsto, las ejecuciones en Alabama, Missouri, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas marcarán la primera vez en más de 20 años (desde julio de 2003) que se aplica la pena capital a cinco personas en siete días, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, ONG que no toma posición sobre el asunto pero ha criticado la forma en que los estados implementan los procedimientos.

La primera ejecución tuvo lugar el pasado viernes en Carolina del Sur, y si se cumplen las otras cuatro programadas para esta semana, Estados Unidos habrá alcanzado las 1,600 desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, declaró Robin Maher, director ejecutivo del centro.

"Dos en un solo día es inusual, y cuatro en dos días de la misma semana también es muy inusual", comentó Maher.

Estos son algunos datos sobre las ejecuciones programadas esta semana en todo el país.

¿Cómo se programaron cinco ejecuciones en una semana?

Los expertos dicen que el hecho de que se programaran cinco ejecuciones en una semana es simplemente una anomalía que resultó de que los tribunales o los funcionarios electos en ciertos estados establecieron fechas más o menos coincidentes después de que los reclusos agotaran sus apelaciones.

"No conozco ninguna razón más que la coincidencia", dijo Eric Berger, profesor de derecho en la Universidad de Nebraska con experiencia en la pena de muerte y la inyección letal.

Berger dijo que algunos factores pueden influir en que se produzca una acumulación de ejecuciones, como la falta de suministro de los medicamentos letales necesarios, lo que sucedió en Carolina del Sur, o una moratoria por ejecuciones fallidas, como lo que sucedió en Oklahoma.

1. Carolina del Sur: Freddie Owens

La primera de las cinco tuvo lugar el viernes cuando Carolina del Sur ejecutó al recluso Freddie Owens por el asesinato en 1997 de un empleado de una tienda de conveniencia durante un robo.

Fue la primera ejecución en Carolina del Sur en 13 años, un retraso involuntario causado por la incapacidad de los funcionarios de la prisión estatal para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

Para llevar hacer cumplir la pena de muerte, el estado cambió de un método de tres medicamentos a un nuevo protocolo de uso de un solo sedante, pentobarbital.

2. Alabama: Alan Miller

Alabama se prepara el jueves para llevar a cabo la segunda ejecución de la nación utilizando gas nitrógeno después de convertirse en el primero en aplicar el nuevo procedimiento en enero.

Alan Miller está destinado a morir mediante el proceso en el que se coloca una máscara sobre la cabeza para forzar la inhalación de nitrógeno puro.

Miller, a quien se le dio una moratoria en 2022 después de que su ejecución fuera cancelada porque los funcionarios no pudieron conectar una vía intravenosa, fue sentenciado a muerte por matar a tres hombres en tiroteos consecutivos en el lugar de trabajo en 1999.

Missouri, Oklahoma y Texas: Travis Mullis, Marcellus Williams y Emmanuel Littlejohn

Este martes, Texas tiene previsto ejecutar a Travis Mullis, un hombre con un largo historial de enfermedades mentales que ha intentado en repetidas ocasiones renunciar a su derecho a apelar su sentencia de muerte.

Mullis fue condenado a muerte por matar a su hijo de 3 meses en enero de 2008. Los abogados de Mullis no tenían previsto presentar ninguna apelación para intentar suspender su inyección letal.

También este martes en Missouri, Marcellus Williams debe recibir una inyección letal por la muerte a puñaladas de una mujer en 1998 en el suburbio de University City, en St. Louis.

Los abogados de Williams argumentaron el lunes que la Corte Suprema del estado debería detener su ejecución por presuntos errores de procedimiento en la selección del jurado y el supuesto mal manejo del arma homicida por parte de la fiscalía. Pero el tribunal superior del estado rechazó esos argumentos y el gobernador Mike Parson denegó la solicitud de clemencia de Williams, allanando el camino para que se proceda a su ejecución.