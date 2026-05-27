Noticias ¿Se acabó el ajuste de estatus dentro de EEUU? Un experto aclara el memorándum de USCIS Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, despejó dudas del ajuste de estatus migratorio que permite el camino a la residencia. Esto es todo lo que debes saber sobre el memorándum de USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración)

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Miles de personas que buscan la Green Card o residencia permanente se sienten inseguras respecto al memorándum que se emitió, en el que supuestamente se informaba que se acabó el ajuste de estatus para obtener la green card dentro de Estados Unidos

La confusión se generó luego de que se diera a conocer el memorándum de USCIS e Inmigración informara que el gobierno iba a limitar severamente los estatus dentro de Estados Unidos, reduciéndolo solo a “ circunstancias extraordinarias”.

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Ese comunicado acaparó la mayor atención y generó confusión respecto al memorándum previamente publicado.

Para despejar todas las dudas y aportar consejos prácticos, N + Univision entrevistó a Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision.

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¿Realmente se acabó el estatus dentro de Estados Unidos?

Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, aclaró que, a través de un memorándum, no se puede borrar una sección entera del Código de inmigración.

“La Ley de Nacionalidad de Inmigración de los Estados Unidos muy claramente permite el camino a la residencia a través de un ajuste de estatus”, detalló Olmedo.

Por otra parte, el vicepresidente subrayó que lo que sí cambia es que los oficiales de inmigración serán más cautelosos y tendrán mayor discreción a la hora de evaluar los casos. Tendrán en cuenta tanto aspectos positivos como negativos.

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¿Cuáles pueden ser estos aspectos negativos y positivos?

Armando Olmedo enfatizó que los aspectos negativos que resaltan son haber “violado los términos de la visa”, haberse quedado más tiempo en Estados Unidos del que se tenía permitido y “tener antecedentes penales”.

En el caso de los aspectos positivos, contemplan tener familia en Estados Unidos, estar en un trabajo estable, pagar impuestos, ser un miembro activo de la comunidad y demostrar buen carácter moral.

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¿Qué categorías migratorias serían las más afectadas por esto?

Olmedo informó que los más afectados serían los familiares inmediatos, los que entraron con visa de no inmigrante y están en Estados Unidos. Además de las personas que están pidiendo residencia por un familiar o algún empleo.