Ice

Alertan por llamados al 911 para atender a niños con fiebre en centro de detención de ICE en Texas

Se multiplican reportes de niños de entre cinco y 13 años con complicaciones médicas como fiebre alta, dificultad para respirar y hasta fracturas, durante su resguardo en el centro de detención de Dilley, Texas, abriendo uno de los debates más fuertes sobre el confinamiento de menores de edad.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Inmigrantes detenidos sin orden judicial esperan decisión de juez en Illinois para recuperar su libertad

Los reportes de niños con fiebre alta, dificultad para respirar y hasta fracturas han acaparado las llamadas al 911 en Dilley, Texas, donde se ubica uno de los centros de detención migratoria más grandes del país.

De acuerdo con registros obtenidos por NBC News, los equipos de emergencias fueron llamados para acudir al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en por lo menos 11 veces desde septiembre.

PUBLICIDAD

Las grabaciones de las llamadas al 911 incluyen intercambios como el de un operador que pregunta por la edad de un paciente y recibe como respuesta que se trata de un niño de seis años con dificultad respiratoria.

Además, se reportó otro caso de un adolescente de 13 años con posible fractura de pierna

Más sobre Estados Unidos

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"
2 mins

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"

Estados Unidos
Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"
2 mins

Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"

Estados Unidos
Secretario de Transporte defiende exámenes de conducir solo en inglés: "EEUU es lo primero"
1 mins

Secretario de Transporte defiende exámenes de conducir solo en inglés: "EEUU es lo primero"

Estados Unidos
Alcalde de Denver impone restricciones contra operaciones "peligrosas" de ICE: ¿De qué se trata?
3 mins

Alcalde de Denver impone restricciones contra operaciones "peligrosas" de ICE: ¿De qué se trata?

Estados Unidos
Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein
4 mins

Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein

Estados Unidos
¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?
3 mins

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Estados Unidos
Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos
3 mins

Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos

Estados Unidos
5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump
5 mins

5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Estados Unidos
Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy
12 mins

Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy

Estados Unidos
Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado
4 mins

Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado

Estados Unidos

Incluso también se registró la llamada de un niño de cinco o siete años con múltiples convulsiones.

Según los registros, entre septiembre de 2025 y febrero de este año, en al menos 11 ocasiones se han enviado equipos de emergencias para atender problemas médicos de pequeños menores de edad.

Las

críticas al confinamiento de menores

Abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes y pediatras han señalado que el centro no es adecuado para albergar a menores, dado el nivel de atención médica que requieren y los riesgos que implica su detención en estas instalaciones.

Por su parte, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han defendido el cuidado que se brinda dentro del centro.

En una declaración incluida en el informe de NBC News, el DHS afirmó que las familias tienen acceso a un equipo médico completo, incluyendo pediatras, y describió la atención como “la mejor atención médica que algunos detenidos han recibido en sus vidas”.

TLS

Relacionados:
IceCentros de detención de ICE

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX