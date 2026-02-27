Ice Alertan por llamados al 911 para atender a niños con fiebre en centro de detención de ICE en Texas Se multiplican reportes de niños de entre cinco y 13 años con complicaciones médicas como fiebre alta, dificultad para respirar y hasta fracturas, durante su resguardo en el centro de detención de Dilley, Texas, abriendo uno de los debates más fuertes sobre el confinamiento de menores de edad.

Video Inmigrantes detenidos sin orden judicial esperan decisión de juez en Illinois para recuperar su libertad

Los reportes de niños con fiebre alta, dificultad para respirar y hasta fracturas han acaparado las llamadas al 911 en Dilley, Texas, donde se ubica uno de los centros de detención migratoria más grandes del país.

De acuerdo con registros obtenidos por NBC News, los equipos de emergencias fueron llamados para acudir al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en por lo menos 11 veces desde septiembre.

Las grabaciones de las llamadas al 911 incluyen intercambios como el de un operador que pregunta por la edad de un paciente y recibe como respuesta que se trata de un niño de seis años con dificultad respiratoria.

Además, se reportó otro caso de un adolescente de 13 años con posible fractura de pierna

Incluso también se registró la llamada de un niño de cinco o siete años con múltiples convulsiones.

Según los registros, entre septiembre de 2025 y febrero de este año, en al menos 11 ocasiones se han enviado equipos de emergencias para atender problemas médicos de pequeños menores de edad.

Las

críticas al confinamiento de menores

Abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes y pediatras han señalado que el centro no es adecuado para albergar a menores, dado el nivel de atención médica que requieren y los riesgos que implica su detención en estas instalaciones.

Por su parte, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han defendido el cuidado que se brinda dentro del centro.

En una declaración incluida en el informe de NBC News, el DHS afirmó que las familias tienen acceso a un equipo médico completo, incluyendo pediatras, y describió la atención como “la mejor atención médica que algunos detenidos han recibido en sus vidas”.