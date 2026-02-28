Ayatolá Ali Jamenei

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"

El presidente Donald Trump reveló que "cree" que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, murió durante los ataques dirigidos por Estados Unidos e Israel a bases clave en Teherán.

N+ Univision y EFE
Por:N+ Univision y EFE
Video Impactantes imágenes de los ataques militares ejecutados por EEUU e Israel en contra de Irán

El presidente Donald Trump dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.

"Creemos que es correcto", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser cuestionado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

Información en desarrollo...

