Anthropic ¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología? La empresa estadounidense Anthropic se encuentra en medio de una batalla con el gobierno de Trump, por lo que anunció que promoverá ante tribunales una impugnación por la designación del Pentágono. ¿Pero qué es Anthropic IA?



Video Trump ordena dejar de usar progresivamente la inteligencia artificial de Anthropic, ¿escaló la disputa?

La empresa estadounidense Anthropic se encuentra en medio de una batalla con el presidente Donald Trump luego de que ordenó a agencias del gobierno dejar de usar tecnología de la empresa de manera inmediata.

Esto como una sanción por parte de Washington, luego de que se negara a cumplir las demandas del Departamento de Defensa que buscaba que sus modelos de IA se utilizara para armas autónomas ni para vigilancia masiva de uso doméstico. Lo que abrió un nuevo debate sobre el uso de estas herramientas para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

¿Pero qué es Anthropic AI?

Anthropic es una empresa estadounidense de inteligencia artificial fundada en 2021 por exintegrantes de OpenAI. La compañía está especializada en el desarrollo de modelos avanzados de lenguaje y en la investigación sobre seguridad y alineación de la inteligencia artificial, capaces de que sistemas actúen de forma ética y predecible.

Entre sus productos más conocidos se encuentra Claude, una familia de modelos de lenguaje diseñados para competir con otras plataformas de IA generativa. Estas herramientas son capaces de redactar textos, analizar documentos, programar y responder preguntas complejas.

This week, Anthropic delivered a master class in arrogance and betrayal as well as a textbook case of how not to do business with the United States Government or the Pentagon.



Our position has never wavered and will never waver: the Department of War must have full, unrestricted… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 27, 2026

Desde su creación, la empresa ha recibido inversiones multimillonarias de grandes compañías tecnológicas, entre ellas Amazon y Google, lo que le ha permitido expandir su infraestructura y capacidad de cómputo; lo que la posicionó rápidamente como uno de los actores más relevantes en el sector de la IA avanzada en Estados Unidos.

Esta relación entre la inteligencia artificial y el gobierno estadounidense ha crecido en los últimos años. Diversas agencias federales han probado el uso de modelos de lenguaje para automatizar tareas administrativas, analizar datos y reforzar áreas como ciberseguridad y defensa. En ese contexto, compañías como Anthropic han firmado contratos o acuerdos piloto con entidades públicas.

Sin embargo, el uso de inteligencia artificial en el gobierno también ha generado debates políticos y regulatorios.

PUBLICIDAD

Tensión entre Anthropic AI y Donald Trump

En ese escenario, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias del gobierno de Estados Unidos que “cesen inmediatamente” la utilización de tecnología de la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

A través de una publicación de Truth Social, el presidente estadounidense señaló que habría una eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Defensa, que “están utilizando los productos de Anthropic”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, anunció que estaba ordenando al Pentágono: "Designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”.

Esto luego de que después de que la empresa de inteligencia artificial se negara a cumplir con las demandas sobre el uso de su tecnología.

Y es que en julio pasado, la empresa Anthropic IA firmó un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, pero pidió garantías para que sus modelos no fueran utilizados para armas totalmente autónomas para la vigilancia masiva en el ámbito doméstico.

Esto respondió Anthropic al Pentágono

La empresa de inteligencia artificial Anthropic emitió un comunicado público en respuesta a los comentarios del secretario Pete Hegseth. Según Anthropic, esta medida surge tras meses de negociaciones que quedaron estancadas debido a desacuerdos sobre dos excepciones críticas relativas al uso de su tecnología.

PUBLICIDAD

Explicó que había buscado explícitamente excluir de la definición de “uso lícito” dos casos: el uso de su IA para la vigilancia doméstica masiva de estadounidenses y para el desarrollo de armas completamente autónomas.

En su comunicado, Anthropic calificó la posible designación como un precedente peligroso, ya que afirma que nunca antes se había aplicado tal etiqueta a una empresa estadounidense y que históricamente esos criterios se han reservado para adversarios extranjeros.

La empresa aseguró que impugnará en tribunales la designación: “Ninguna intimidación ni castigo por parte del Departamento de Defensa cambiará nuestra postura sobre la vigilancia nacional masiva o las armas totalmente autónomas. Imputaremos cualquier designación de riesgo en la cadena de suministro ante los tribunales”.

A statement on the comments from Secretary of War Pete Hegseth. https://t.co/Gg7Zb09IMR — Anthropic (@AnthropicAI) February 28, 2026