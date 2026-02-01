Noticias Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE El caso ha generado atención mediática debido al perfil público del periodista y a la naturaleza de los cargos que enfrenta

Video Quedan en libertad los periodistas Don Lemon y Georgia Fort

El expresentador de CNN, Don Lemon, rompió el silencio luego de quedar en libertad tras haber sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras realizaba una cobertura periodística en el estado de Minnesota. El caso ha generado atención mediática debido al perfil público del periodista y a la naturaleza de los cargos que enfrenta.

La detención del comunicador se produjo durante una manifestación que terminó con la irrupción de un grupo de personas en una iglesia, donde se interrumpió una misa. Lemon acompañaba al grupo en el contexto de su trabajo periodístico cuando fue arrestado por las autoridades federales.

¿Qué dijo Don Lemon luego de quedar libre?

Luego de quedar en libertad bajo fianza el pasado 30 de enero, Don Lemon se pronunció públicamente a través del canal oficial de YouTube de The Don Lemon Show. En uno de sus videos, el periodista habló directamente sobre su detención a manos de ICE y se mostró tranquilo ante el proceso legal que enfrenta.

“Sé que hay gente que piensa que me van a encerrar o lo que sea. No me preocupa. Ni siquiera me preocupa eso”, declaró Lemon en el video, dejando en claro que no se siente intimidado por la situación y que mantiene firme su postura.

¿De qué acusa ICE a Don Lemon?

De acuerdo con las autoridades, Don Lemon es acusado de violar los derechos civiles tras acompañar a un grupo de manifestantes que irrumpió en una iglesia del estado de Minnesota e interrumpió un servicio religioso.

Según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a la agencia de noticias Agence France Presse (AFP), el periodista enfrenta dos cargos federales: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

