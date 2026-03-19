FBI El FBI investiga si Joe Kent filtró información clasificada La investigación es por posible filtración de información clasificada antes de renunciar al área antiterrorista en protesta por la guerra con Irán, desatando choque con Donald Trump y su círculo de seguridad.

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El FBI está investigando si Joe Kent, quien renunció esta semana a su cargo como alto funcionario antiterrorista en protesta por la guerra contra Irán, compartió indebidamente información clasificada, informó la agencia Associated Press.

La investigación precede a la renuncia de Kent el martes a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista del gobierno estadounidense, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso del FBI.

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Esto ocurre en un momento en que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo múltiples investigaciones durante el último año contra opositores políticos del presidente Donald Trump, entre ellos el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Los fiscales han tenido dificultades reiteradas para que los cargos prosperen debido a los rechazos de los jueces o para obtener acusaciones formales.

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Kent anunció su salida de la administración en un comunicado publicado el día en el que expresó su preocupación por la justificación de los ataques militares en Irán y afirmó que "no puede, en conciencia", apoyar la guerra contra Irán.

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel”, escribió Kent.

Posteriormente, Trump declaró a la prensa que siempre había pensado que Kent era "débil en materia de seguridad" y que si alguien en su administración no creía que Irán representara una amenaza, "no queremos a esas personas". Otros funcionarios de la administración Trump, incluido el director de la CIA, John Ratcliffe, han intentado desde entonces distanciarse de Kent y de su valoración.

El miércoles por la noche, un antiguo jefe de campaña dejó un mensaje telefónico a Kent, quien anteriormente se postuló sin éxito para el Congreso.