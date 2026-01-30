Noticias

Queda en libertad Don Lemon, expresentador de CNN, detenido por cubrir una protesta en una iglesia en Minnesota

Esta tarde se dio a conocer que el expresentador de la cadena CNN, Don Lemon, quedó en libertad.

Video Justicia de EEUU procesa a Don Lemon por protesta en iglesia; gremios alertan riesgo a la prensa

Esta tarde se dio a conocer que el expresentador de la cadena CNN, Don Lemon, quedó en libertad bajo fianza, luego de haber sido detenido por cubrir una protesta en una iglesia en Minnesota.

En breve más información.

