Condenan a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente por asesinatos en Carolina del Norte

La agresión de Austin David Thompson comenzó en su casa, donde disparó y apuñaló repetidamente a su hermano; después mató a otras cuatro personas en su vecindario

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Un juez condenó el viernes 13 de febrero de 2026 a Austin David Thompson, un adolescente de 18 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de cinco personas en Carolina del Norte. El tribunal rechazó los argumentos de la defensa que buscaban que el joven tuviera la opción de salir en libertad dentro de varias décadas.

El ataque ocurrió el 13 de octubre de 2022 en Raleigh, cuando Thompson tenía 15 años. La agresión comenzó en su casa, donde disparó y apuñaló repetidamente a su hermano de 16 años, James Thompson. Posteriormente, armado y vestido con camuflaje, mató a otras cuatro personas en su vecindario y a lo largo de una vía verde; fue detenido en un cobertizo tras sufrir una herida de bala autoinfligida.

¿Por qué el juez impuso cadena perpetua sin libertad condicional?

De acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press (AP), el juez Paul Ridgeway tenía la opción de condenarlo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, pero decidió la pena máxima. Consideró que existían pruebas de planificación previa y afirmó que los crímenes reflejaban una “ corrupción irreparable”.

Thompson se declaró culpable el mes pasado de cinco cargos de asesinato en primer grado y otros delitos, menos de dos semanas antes del juicio.

Su abogado defensor, Deonte’ Thomas, argumentó que el joven no era irredimible y pidió que tuviera la oportunidad de reintegrarse algún día a la sociedad. También sostuvo que la masacre ocurrió durante un episodio psicótico provocado por un medicamento para el acné, teoría que el juez rechazó.

Durante la audiencia se reveló una nota manuscrita hallada en su casa en la subdivisión de Hedingham, en la que expresó odio hacia la humanidad.

Víctimas y familias marcan la audiencia de sentencia

Entre las víctimas mortales de Austin David Thompson se encuentran Nicole Connors, Gabriel Torres, Mary Marshall y Susan Karnatz. Dos personas más resultaron heridas.

El fiscal adjunto del condado de Wake, Patrick Latour, afirmó que el ataque fue planificado. Jasmin Torres pidió la condena más severa, mientras Rob Steele expresó que, aunque la sentencia era esperada, aún no comprende las razones del crimen.

La madre del acusado, Elise Thompson, manifestó arrepentimiento por el dolor causado. La defensa anunció que apelará la sentencia.

