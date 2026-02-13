eclipse ¿Cuándo es el próximo eclipse solar anular? Este día de febrero 2026 se espera un anillo de fuego Descubre cuántos tipos de eclipse hay y cómo se generan

Video Lluvias de meteoros, cometas y eclipses: cinco sucesos que marcaron el cielo nocturno de 2025

Un eclipse es un fenómeno celeste que distorsiona drásticamente el aspecto de dos objetos más grandes en el cielo, y en este febrero 2026 se espera uno solar anular, por lo que aquí en N+ Univision te decimos cuándo se verá en el cielo un llamado "anillo de fuego".

Los eclipses no solo sorprenden por su belleza, sino que han ayudado a los científicos a descifrar la estructura del sol y sus fenómenos explosivos.

PUBLICIDAD

A continuación te decimos en qué día se dará el eclipse y te explicamos cómo se genera un eclipse solar y los tipos de eclipses solares que hay.

¿Cómo se genera un eclipse solar?

De acuerdo con la página oficial de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), los eclipses solares se forman cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea totalmente o a medias.

Un eclipse solar pasa en el momento en que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y esto genera que haya una sombra en la Tierra que oculta la luz del Sol por unos instantes.

Cabe mencionar que esto ocurre en algunas ocasiones, ya que la Luna no orbita en el mismo plano que el Sol y la Tierra.

Dependiendo de la alineación, será el tipo de eclipse que se podrá ver.

¿Cuántos tipos de eclipses solares hay?

Eclipse solar anular

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y, en su momento más alejado de la Tierra, se ve más pequeña que el Sol y no lo cubre totalmente, y visualmente parece que hay un anillo alrededor de la Luna.

Eclipse solar parcial

Este tipo de eclipse ocurre cuando igual la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero en este caso no están alineados, lo que generaría que solo una parte del Sol se pueda ver cubierta, como media luna.

Eclipse solar híbrido

Finalmente, en este tipo de eclipse, debido a que la superficie de la Tierra es curva, este mismo puede cambiar de anular a total.

Video Eclipse de sol: Así se preparaban en el sur de Florida para ver el eclipse parcial

¿Cuándo se dará el eclipse?

El próximo eclipse solar se dará el 17 de febrero de 2026 y será un eclipse anular.

PUBLICIDAD

En los lugares donde se podrá ver es en la Antártida, y un eclipse parcial será visible en la Antártida, África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico.

Específicamente, el eclipse parcial se verá en el sur de Argentina y Chile, Sudáfrica y la Antártida.