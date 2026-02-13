Noticias Detienen a inmigrante mexicano que intentó evadir arresto de DHS con pasaporte falso, en Oregon La Casa Blanca aseguró que el DHS logró detenerlo antes de su salida del territorio estadounidense y que actualmente se encuentra en proceso de deportación a México

Video Inmigrante mexicano logra la nacionalidad

La cuenta oficial de Respuesta Rápida de la Casa Blanca informó el viernes 13 de febrero de 2026 sobre la detención de un inmigrante mexicano que presuntamente intentó evadir el arresto de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, el hombre habría intentado abandonar Estados Unidos utilizando un pasaporte falso, con el objetivo de evitar la acción de las autoridades migratorias.

PUBLICIDAD

El caso ha sido destacado como parte de las recientes acciones federales contra la migración irregular.

Identificación del detenido y cargos

Las autoridades identificaron al detenido como Manuel Cruz-Ramírez, un ciudadano mexicano en situación migratoria irregular. Según la información oficial, fue arrestado previamente en Oregon por cargos relacionados con violación y compra de servicios sexuales a una menor de edad.

Tras su detención inicial, el individuo habría sido liberado bajo políticas locales de “ santuario”. Posteriormente, intentó salir del país utilizando documentación falsa en un aeropuerto, donde fue interceptado por agentes federales.

En el mensaje difundido, la Casa Blanca aseguró que el DHS logró detenerlo antes de su salida del territorio estadounidense y que actualmente se encuentra en proceso de deportación.

EEUU endurece políticas migratorias

Durante los últimos meses, las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump se han endurecido significativamente. Estas medidas han derivado en un incremento de operativos y deportaciones de inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades.

El caso de Cruz-Ramírez ha sido presentado por autoridades federales como un ejemplo de la coordinación entre agencias para reforzar el control migratorio y evitar la evasión de la justicia mediante documentos falsificados.