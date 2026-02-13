Sentencian a Au pair por doble asesinato: ¿Cuántos años pasará en prisión por el caso Brendan Banfield?

Video Mujer se declara culpable de la muerte de su bebé en un auto caliente en Bakersfield

La Au pair Juliana Peres Magalhaes fue sentenciada por doble asesinato en un tribunal de Virginia en Estados Unidos hoy, 13 de febrero de 2026. En N+ Univision te compartimos cuántos años pasará en prisión.

Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió

Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

La policía libera al hombre que había sido detenido en relación con la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

La condena será de diez años en la cárcel por el caso Brendan Banfield; este viernes, Peres Magalhaes se declaró culpable por los homicidios de Josep Ryan y de Christine Bandfield.