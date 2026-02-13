Sentencian a Au pair por doble asesinato: ¿Cuántos años pasará en prisión por el caso Brendan Banfield?
Esta fue la sentencia que recibió Juliana Peres
Video Mujer se declara culpable de la muerte de su bebé en un auto caliente en Bakersfield
La Au pair Juliana Peres Magalhaes fue sentenciada por doble asesinato en un tribunal de Virginia en Estados Unidos hoy, 13 de febrero de 2026. En N+ Univision te compartimos cuántos años pasará en prisión.
La condena será de diez años en la cárcel por el caso Brendan Banfield; este viernes, Peres Magalhaes se declaró culpable por los homicidios de Josep Ryan y de Christine Bandfield.
Información en desarrollo.
